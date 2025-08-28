Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ex-Nationalspieler Gogulla hilft in der 2. Liga aus

Als Kapitän stieg Gogulla mit der Düsseldorfer EG aus der DEL ab.
Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Als Kapitän stieg Gogulla mit der Düsseldorfer EG aus der DEL ab.
Als Kapitän stieg Gogulla mit der Düsseldorfer EG aus der DEL ab. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Nach dem Abstieg mit der DEG aus der Deutschen Eishockey Liga hatte Philip Gogulla zunächst keinen anderen Vertrag erhalten. Nun hilft er bei einem Ligakonkurrenten aus. Und das hat durchaus Brisanz.

Krefeld.

Der langjährige Eishockey-Nationalspieler Philip Gogulla setzt seine Karriere zumindest vorübergehend in der zweiten Liga beim größten Lokalrivalen seiner früheren Clubs fort. Der 38 Jahre alte Stürmer hilft bis zur Länderspielpause im November bei den Krefeld Pinguinen aus. Das teilte der personell gebeutelte Club aus der DEL2 am Donnerstag mit.

Gogulla trifft mit den Pinguinen dabei am 10. Oktober auch auf seinen bisherigen Verein Düsseldorfer EG, mit dem der gebürtige Düsseldorfer als Kapitän im Frühjahr abgestiegen war. Die DEG hatte Gogulla nach dessen Aussage keinen neuen Vertrag mehr angeboten. Der Angreifer hatte bis 2018 14 Jahre lang für die Kölner Haie gespielt. In Krefeld war Gogulla zuvor schon in der Jugend aktiv gewesen. (dpa)

