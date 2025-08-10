Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ex-Nationalspieler Halstenberg gibt Kreisliga-Comeback

Nun in der Kreisliga aktiv: Ex-Profi Marcel Halstenberg (2.v.r).
Nun in der Kreisliga aktiv: Ex-Profi Marcel Halstenberg (2.v.r). Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Nun in der Kreisliga aktiv: Ex-Profi Marcel Halstenberg (weißes Trikot).
Nun in der Kreisliga aktiv: Ex-Profi Marcel Halstenberg (weißes Trikot). Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Trifft per Strafstoß zum 1:0: Ex-Nationalspieler Marcel Halstenberg.
Trifft per Strafstoß zum 1:0: Ex-Nationalspieler Marcel Halstenberg. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Nun in der Kreisliga aktiv: Ex-Profi Marcel Halstenberg (2.v.r).
Nun in der Kreisliga aktiv: Ex-Profi Marcel Halstenberg (2.v.r). Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Nun in der Kreisliga aktiv: Ex-Profi Marcel Halstenberg (weißes Trikot).
Nun in der Kreisliga aktiv: Ex-Profi Marcel Halstenberg (weißes Trikot). Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Trifft per Strafstoß zum 1:0: Ex-Nationalspieler Marcel Halstenberg.
Trifft per Strafstoß zum 1:0: Ex-Nationalspieler Marcel Halstenberg. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Fußball
Ex-Nationalspieler Halstenberg gibt Kreisliga-Comeback
Zweimal bejubelte Marcel Halstenberg den DFB-Pokalsieg, er absolvierte 165 Bundesligaspiele. Als Ruheständler hat er aber nicht genug. In der Kreisliga feiert er sein Debüt - und trifft direkt.

Laatzen.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg hat knapp drei Monate nach seinem Karriereende seine Ruhestands-Laufbahn in der Kreisliga begonnen. Mit dem Einsatz für seinen ehemaligen Jugendverein Germania Grasdorf aus der Nähe von Hannover feierte der 33-Jährige am ersten Liga-Spieltag der Saison gegen den SV Weetzen seinen Einstand im unterklassigen Fußball. 

Der Ex-Profi erzielte gleich seinen ersten Treffer, als er nach knapp 20 Minuten einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Der eigentliche Innenverteidiger behielt zwar seine gewohnte Rückennummer 23, doch statt in der Abwehr spielte Halstenberg im offensiven Mittelfeld. 

Zweimal DFB-Pokalsieger mit Leipzig

Mehr als 400 statt der üblichen 100 Zuschauer beobachteten den Star-Zugang des Vereins. Der Ortsteil Grasdorf gehört zur Stadt Laatzen am Rande von Hannover. Beim Zweitligisten Hannover 96 hatte Halstenberg im Mai seine Karriere beendet. 

Der Abwehrspieler absolvierte 165 Erst- und 138 Zweitliga-Partien, stand unter anderem bei RB Leipzig und dem FC St. Pauli unter Vertrag. Der neunmalige deutsche Nationalspieler gewann mit den Leipzigern 2022 und 2023 den DFB-Pokal. (dpa)

Mehr Artikel