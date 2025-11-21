Ex-Nationalspieler Kroos bekommt Bundesverdienstkreuz

Gerade hat der Ex-Fußballnationalspieler Gerald Asamoah das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Nun wird Toni Kroos damit ausgezeichnet. Dabei geht es weniger um seine sportlichen Erfolge.

Berlin. Fußball-Weltmeister Toni Kroos wird mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will es dem ehemaligen Spieler des FC Bayern München und von Real Madrid in der kommenden Woche in der spanischen Hauptstadt überreichen. Das geht aus seinem Terminkalender hervor. Steinmeier reist am Mittwoch zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Spanien.

Kroos war 2014 in Brasilien mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister geworden. Er beendete seine Fußballerkarriere im vergangenen Jahr mit einem Sieg in der Champions League und der Teilnahme an der Europameisterschaft.

Kroos setzt sich für Kinder ein

Ausgezeichnet wird der 35-Jährige aber weniger für seine Erfolge auf dem Fußballplatz, sondern für sein soziales Engagement. Kroos hatte vor zehn Jahren eine nach ihm benannte Stiftung gegründet, die schwer kranken Kindern hilft. "Wir finanzieren Therapien und Behandlungen, helfen bei Anschaffungen von Hilfsmitteln und erfüllen kleine Träume der Kinder, die manchmal leider ihre letzten Wünsche sind", heißt es auf der Seite der Stiftung.

Steinmeier will sich seinem Besuchsprogramm zufolge während des Staatsbesuches auch das Bernabéu Stadion anschauen und sich mit Vertretern sowie Spielern von Real Madrid austauschen. (dpa)