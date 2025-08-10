Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Ex-Nationalspielerin Marozsan geht nach Saudi-Arabien

Von Frankreich nach Saudi-Arabien: Dzsenifer Marozsan.
Von Frankreich nach Saudi-Arabien: Dzsenifer Marozsan. Bild: Swen Pförtner/dpa
Von Frankreich nach Saudi-Arabien: Dzsenifer Marozsan.
Von Frankreich nach Saudi-Arabien: Dzsenifer Marozsan. Bild: Swen Pförtner/dpa
Fußball
Ex-Nationalspielerin Marozsan geht nach Saudi-Arabien
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dzsenifer Marozsan war lange eine herausragende Mittelfeldspielerin im DFB-Team. Die Ex-Frankfurterin hat Lyon nun mit einem ungewöhnlichen Ziel verlassen.

Al Khobar.

Die 112-malige deutsche Fußball-Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan wechselt nach Saudi-Arabien. Die 33-Jährige setzt ihre Karriere bei Al-Qadsiah WFC fort, wie der Club bei X und die Olympiasiegerin von 2016 bei Instagram mitteilten. Marozsans Vertrag beim französischen Topclub Olympique Lyon war ausgelaufen.

Einst Titelsammlerin in Frankfurt 

In Saudi-Arabien, das auch wegen seiner Situation bei den Frauenrechten seit Jahren in der Kritik steht, gibt es seit 2022 eine erste Liga für Fußballerinnen. Die in Ungarn geborene und in Saarbrücken aufgewachsene Marozsan gewann einst zahlreiche Titel mit dem 1. FFC Frankfurt, ehe sie 2016 nach Lyon wechselte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:50 Uhr
1 min.
Motorroller-Fahrer stürzt in Lichtenwalde in Straßengraben und verletzt sich schwer
Bei einem Unfall in Lichtenwalde wurde ein Motorroller-Fahrer schwer verletzt.
Laut Polizei hat sich der Unfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 7704 ereignet.
FP
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
31.07.2025
1 min.
Nach einem Jahr Saudi-Arabien: Aubameyang zurück bei OM
Kehrt nach Marseille zurück: Pierre-Emerick Aubameyang.
Pierre-Emerick Aubameyang spielt wieder für Olympique Marseille. Nach nur einem Jahr in Saudi-Arabien kehrt der ehemalige BVB-Angreifer zum französischen Traditionsclub zurück.
15:20 Uhr
6 min.
Warum saudische Fußballclubs mehr auf junge Spieler setzen
Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman, hier bei der WM 2018 neben FIFA-Präsident Gianni Infantino, drängt bei seinen Reformen auch in den Fußball.
Weniger Altstars, mehr Talente: Saudi-Arabien will seinen Fußball-Ligen mehr Prestige verschaffen. Dafür setzen die Clubs auf eine neue Strategie - die Kritik von Menschenrechtlern bleibt jedoch groß.
Niklas Graeber, dpa
Mehr Artikel