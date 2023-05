Ex-NFL-Star Watt investiert in Aufsteiger Burnley

Der ehemalige American-Football-Star Justin James Watt (34) und seine Frau, die Profifußballerin Kealia Watt (31), investieren in den englischen Premier-League-Aufsteiger FC Burnley.

Das bestätigte der vom früheren HSV-Profi Vincent Kompany trainierte Club. Zahlen gab der FC Burnley nicht bekannt. "Wenn man in einen Verein investiert, den es seit 1882 gibt, muss man großen Respekt vor seiner Geschichte und Tradition haben", wird Watt in einer Mitteilung des Clubs zitiert. Watt, der als einer der größten NFL-Spieler aller Zeiten gilt, hatte nach der vergangenen Saison seine Karriere beendet.

In der Erklärung heißt es, dass Kealia Watt maßgeblich an der Entwicklung des Frauenfußball-Teams des FC Burnley beteiligt sein wird. "In den USA habe ich gesehen, wie sich die NWSL (National Women's Soccer League) zu etwas wirklich Unglaublichem entwickelt hat, und wir würden gerne dazu beitragen, dass das Frauenteam hier wächst, und ein Teil ihrer Reise sein", sagte die frühere US-Nationalspielerin. (dpa)