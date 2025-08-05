Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ex-Porto-Kapitän Jorge Costa stirbt mit 53

Costa wurde nur 53 Jahre alt.
Costa wurde nur 53 Jahre alt.
Costa wurde nur 53 Jahre alt.
Costa wurde nur 53 Jahre alt. Bild: Valter Gouveia/Zuma Press/dpa
Fußball
Ex-Porto-Kapitän Jorge Costa stirbt mit 53
Eine Legende des portugiesischen Fußballs ist tot. Der frühere FC-Porto-Kapitän und portugiesische Nationalspieler Jorge Costa stirbt völlig unerwartet.

Porto.

Der frühere portugiesische Fußball-Nationalspieler und langjährige FC-Porto-Kapitän Jorge Costa ist im Alter von nur 53 Jahren gestorben. Das teilten der FC Porto und auch der portugiesische Fußball-Verband FPF mit. "Ruhe in Frieden, Kapitän", schrieb der Verein in den sozialen Netzwerken.

Costa, der in Porto zuletzt als Sportdirektor tätig war, habe während des Morgentrainings der Profi-Mannschaft der "Drachen" einen Herzstillstand erlitten, erklärte der Club. Nach dem Zwischenfall im Trainingszentrum Olival in Vila Nova de Gaia sei Costa umgehend von der medizinischen Abteilung des FC Porto versorgt und anschließend ins Hospital de São João in Porto gebracht worden. Die Ärzte dort hätten ihn aber nicht retten können, hieß es.

Zweiter harter Schlag für Porto nach Unfalltod von Diogo Jota

Jorge Costa war eine der prägendsten Figuren in der Vereinsgeschichte des FC Porto. Der Höhepunkt seiner Karriere: Unter Trainer José Mourinho gewann er 2004 die UEFA Champions League. Neben anderen Titeln wurde er mit dem Club aus dem Norden Portugals achtmal Landesmeister und fünfmal Pokalsieger. Für die "Seleção" bestritt er 50 Länderspiele.

"Ein schwarzes Jahr in der Geschichte des FC Porto", schrieb der Club auf Instagram in Anspielung auf den Unfalltod des ehemaligen Vereinsstürmers Diogo Jota (28/FC Liverpool) vor wenigen Wochen. "Heute trauern wir wegen des Verlustes einer weiteren Legende. Unser ewiger Kapitän der Kapitäne, das größte Symbol der blau-weißen Mystik, ist von uns gegangen." Costa sei auf und auch neben dem Platz ein Vorbild und "eine Inspiration für Generationen" gewesen. (dpa)

