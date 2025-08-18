Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ex-Schiedsrichter Brych zieht Lose für 2. Pokalrunde

Agiert als Losfee: Ex-Referee Felix Brych. Bild: Peter Kneffel/dpa
Agiert als Losfee: Ex-Referee Felix Brych. Bild: Peter Kneffel/dpa
Fußball
Ex-Schiedsrichter Brych zieht Lose für 2. Pokalrunde
Bis Ende der vorigen Saison steht Felix Brych noch als Schiedsrichter auf dem Platz, nun an der Lostrommel. Statt schneller Entscheidungen ist ein glückliches Händchen gefragt.

Frankfurt/Main.

Neue Aufgabe für den früheren Bundesliga-Schiedsrichter Felix Brych: Der 50-Jährige lost die zweite Runde im DFB-Pokal aus. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, zieht der Rekordreferee am 31. August im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Paarungen für den Spieltag am 28. und 29. Oktober. Die Auslosung wird ab 19.00 Uhr live in der "Sportschau" der ARD übertragen.

Brych hatte seine Laufbahn als Schiedsrichter zum Ende der vergangenen Saison nach 359 Einsätzen in der Bundesliga beendet. 2015 und 2021 hatte er jeweils das Endspiel des DFB-Pokals im Berliner Olympiastadion geleitet. (dpa)

