  • Ex-Weltmeister Boateng löst Vertrag in Linz auf

Jérôme Boateng hat seinen Vertrag in Linz aufgelöst.
Jérôme Boateng hat seinen Vertrag in Linz aufgelöst.
Ex-Weltmeister Boateng löst Vertrag in Linz auf
Der Fußball-Weltmeister von 2014 beendet sein Engagement in Österreich vorzeitig. Zu seiner Zukunft will er sich bald äußern.

Linz.

Der frühere Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng hat den österreichischen Bundesligisten Linzer ASK nach nur einem Jahr wieder verlassen. Der 36 Jahre alte Abwehrspieler einigte sich mit dem Club auf eine Auflösung seines bis 2026 laufenden Vertrages.

"Es war eine bereichernde Erfahrung, noch einmal in einem neuen Umfeld zu arbeiten. Nun ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen", wurde Boateng in einer Club-Mitteilung zitiert. Welche neuen Herausforderungen sportlich wie persönlich auf ihn warten, werde er demnächst bekanntgeben, hieß es weiter.

Erfolglose Gastspiele in Frankreich, Italien und Österreich

Boateng bestritt insgesamt nur 14 Pflichtspiele für den LASK. Auch, weil er durch Verletzungen ausgebremst worden war. Er sei aber auf dem Platz als auch in der Kabine ein geschätzter Führungsspieler gewesen, schrieb der Club. Boateng hatte im November vergangenen Jahres auch die Trainer-B-Lizenz in einem Sonderlehrgang des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) erhalten.

Der Weltmeister von 2014 hatte bis 2021 zehn Jahre für den FC Bayern gespielt. Danach konnte er auf seinen Stationen bei Olympique Lyon, US Salernitana in Italien und in Linz nicht mehr an die erfolgreiche Zeit anknüpfen. (dpa)

