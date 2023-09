Ex-Weltmeister Draxler vor Wechsel von Paris nach Katar

Doha. Nach einem langen Transferpoker steht der frühere deutsche Nationalspieler Julian Draxler nun doch kurz vor einem Wechsel von Paris Saint-Germain zum Al-Ahli SC in Katar.

Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der 29-Jährige an diesem Sonntag den Medizincheck in Doha absolvieren. Fotos zeigen den Weltmeister von 2014 bereits mit einem Al-Ahli-Schal am Flughafen der katarischen Hauptstadt.

Zuletzt bei PSG

Draxler war im Januar 2017 vom VfL Wolfsburg nach Paris gewechselt, spielte dort sportlich zuletzt aber keine Rolle mehr. Bereits in der vergangenen Saison wechselte er auf Leihbasis zu Benfica Lissabon. Am Ende der vergangenen Woche stimmte der offensive Mittelfeldspieler einem Wechsel nach Katar nach anfänglichen Bedenken doch zu.

Draxler folgt dem italienischen Europameister Marco Verratti nach Katar, der in der vergangenen Woche von PSG zum Al-Arabi SC gewechselt ist. Der französische Serienmeister gehört seit 2011 dem Qatar Sports Investments Fonds. Das erleichtert es dem Club aus Paris, überzählige Spieler zu katarischen Clubs zu transferieren. (dpa)