Ex-Weltmeister Joshua kämpft im August gegen Landsmann Whyte

London. Der ehemalige britische Boxweltmeister Anthony Joshua duelliert sich in seinem nächsten Schwergewichtskampf mit Landsmann Dillian Whyte.

Mehr als siebeneinhalb Jahre nach dem Sieg Joshuas über den mittlerweile 36 Jahre alten Kontrahenten treffen die Profi-Boxer am 12. August (DAZN) in der O2-Arena in London wieder aufeinander, wie Joshua bei Twitter bekannt gab.

Nachdem sich beide schon im Amateurbereich begegnet waren, besiegte der heute 33 Jahre alte Joshua Whyte im Dezember 2015. Der Brite bezwang 2017 Wladimir Klitschko und errang dadurch drei Weltmeistertitel. Diesen und einen später dazugewonnen vierten WM-Gürtel verteidigte er bis August 2022.

Nach seinen verlustreichen Duellen mit Oleksandr Usyk gewann Joshua im April im ersten Boxkampf danach mit Mühe durch eine Punktentscheidung gegen den US-Amerikaner Jermaine Franklin. (dpa)