Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Ex-Weltmeister Kohler gibt DFB-Verteidigern Ratschläge

Jürgen Kohler beobachtet seine Nachfolger im DFB-Trikot genau.
Jürgen Kohler beobachtet seine Nachfolger im DFB-Trikot genau. Bild: picture alliance / dpa
Jürgen Kohler beobachtet seine Nachfolger im DFB-Trikot genau.
Jürgen Kohler beobachtet seine Nachfolger im DFB-Trikot genau. Bild: picture alliance / dpa
Fußball
Ex-Weltmeister Kohler gibt DFB-Verteidigern Ratschläge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jürgen Kohler sieht bei der DFB-Abwehr Nachholbedarf – und lobt einen internationalen Star als Vorbild. Was der Weltmeister von 1990 Schlotterbeck, Tah und Rüdiger rät.

Herzogenaurach.

Jürgen Kohler sieht bei seinen aktuellen Abwehr-Nachfolgern in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft individuellen Verbesserungsbedarf. Der internationale Top-Verteidiger kommt für den Weltmeister von 1990 aber ohnehin aus den Niederlanden. 

"Liverpools Virgil van Dijk ist ein genialer Spieler und eine herausragende Persönlichkeit", sagte Kohler dem "Kicker" in einem Interview anlässlich seines 60. Geburtstages am Montag.

Schlotterbeck, Tah, Rüdiger im Fokus

Die DFB-Defensive sieht Kohler vor den wichtigen WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg am Freitag (20.45 Uhr/ARD) und am folgenden Montag (20.45 Uhr/RTL) in Belfast gegen Nordirland so:

"Nico Schlotterbeck hat diese natürliche Aggressivität, will aber manchmal zu viel und verursacht Freistöße oder sieht Karten. An diesen Nuancen muss er arbeiten", sagte Kohler über den Dortmunder, der nach langer Pause wegen einer Knieoperation nun ins DFB-Team zurückkehrt.

"Jonathan Tah besitzt auch eine gute Qualität, aber ihn sehe ich nicht auf dem Top-Level", sagte Kohler über den Innenverteidiger vom FC Bayern München.

"Antonio Rüdiger finde ich auch richtig gut, wenn er bei sich bleibt und sich nicht von anderen Dingen locken lässt. Leider kann man ihn zu häufig sehr schnell aus dem Spiel nehmen", sagte Kohler über den Verteidiger von Real Madrid, der für die DFB-Elf allerdings wegen einer Verletzung ausfällt.

Jürgen Kohler im Duell mit Marco van Basten bei der EM 1988.
Jürgen Kohler im Duell mit Marco van Basten bei der EM 1988. Bild: picture alliance / dpa
Jürgen Kohler im Duell mit Marco van Basten bei der EM 1988.
Jürgen Kohler im Duell mit Marco van Basten bei der EM 1988. Bild: picture alliance / dpa

Kohler bestritt 105 Länderspiele für die DFB-Elf und wurde 1990 Weltmeister. Beim EM-Sieg 1996 verletzte er sich im Auftaktspiel schwer. Mit Borussia Dortmund wurde er Weltpokalsieger, gewann die Champions League und zweimal den deutschen Meistertitel, mit dem FC Bayern München wurde er einmal Meister, mit Juventus Turin holte er den UEFA-Cup.

Den Fehlstart der Nationalmannschaft in die WM-Qualifikation will Kohler nicht überbewerten. "Man muss fairerweise sagen, dass beim 0:2 in der Slowakei wichtige Spieler gefehlt haben. Der Gegner hatte einen guten Tag, die deutsche Mannschaft nicht. Wissen Sie, das ist uns früher auch manchmal passiert. Ich bin überzeugt, dass wir die Spiele jetzt gewinnen werden. Der erste Platz in der Gruppe ist ein Muss, da gibt es kein Vertun", sagte Kohler.

Titelansage richtig

Die hohen Ansprüche von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der Titelansage für die WM 2026 hält er für grundsätzlich richtig. "Ich finde das gut. Wenn man die letzten zwei Spiele sieht, klingt es vermessen, aber ich bin überzeugt, dass die Mannschaft performen kann, wenn alle an Bord sind", sagte Kohler. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
11:19 Uhr
2 min.
Polizei geht bei Bürgermeisterin weiter von Lebensgefahr aus
Auch am Morgen nach der Tat standen Polizeiautos vor dem Haus der Bürgermeisterin.
Bei einem Angriff in ihrem Haus wurde die Bürgermeisterin von Herdecke mit mehreren Messerstichen lebensbedrohlich verletzt. Auch am Morgen danach sprechen die Ermittler weiter von Lebensgefahr.
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
08.10.2025
3 min.
Bayerns Pavlovic und seine Zwangspausen: "Es nervt"
Aleksandar Pavlovic und die Fragen zu seinen Zwangspausen: "Es nervt."
Aleksandar Pavlovic ist zurück im DFB-Kader. Und der Münchner will in der WM-Saison nun nicht mehr auf sein Pech mit Krankheiten und Verletzungen angesprochen werden. Er schaut nur nach vorne.
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
13:55 Uhr
5 min.
Nagelsmanns wichtige Quali-Woche beginnt ohne Woltemade
Treffpunkt Franken: Der erkrankte Nick Woltemade saß in keinem der Kleinbusse, die in Herzogenaurach vorfuhren.
Der Bundestrainer muss die DFB-Auswahl gegen Luxemburg und Nordirland auf WM-Kurs bringen. Doch die Länderspiel-Woche beginnt schlecht, denn ein formstarker Angreifer reist zunächst nicht an.
Arne Richter und Klaus Bergmann, dpa
Mehr Artikel