Ex-Weltmeister Kramer über KI im Fußball: "Gruselig"

Christoph Kramer hält die Entwicklung für unaufhaltsam. Er persönlich findet KI im Fußball "gruselig" und "unromantisch". Er betont aber auch einen anderen Aspekt.

Berlin.

Ex-Weltmeister Christoph Kramer hält den weiteren Einfluss von Künstlicher Intelligenz im Fußball für unaufhaltsam. In einem Interview sagte er dem Nachrichtenportal watson.de aber auch, was er davon hält. "Es gibt bereits jetzt schon die Möglichkeit, dass dir die KI sagt, wer am besten in ein Spielsystem passt. Und dabei stecken wir gerade einmal in den Kinderschuhen. Ich persönlich finde es gruselig, aber der KI-Einfluss lässt sich nicht aufhalten", sagte Kramer.