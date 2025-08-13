Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Ex-Weltmeister Mustafi wird Co-Trainer der deutschen U21

Vom Weltmeister zum U21-Co-Trainer: Shkodran Mustafi.
Vom Weltmeister zum U21-Co-Trainer: Shkodran Mustafi. Bild: Andreas Gebert/dpa
Vom Weltmeister zum U21-Co-Trainer: Shkodran Mustafi.
Vom Weltmeister zum U21-Co-Trainer: Shkodran Mustafi. Bild: Andreas Gebert/dpa
Fußball
Ex-Weltmeister Mustafi wird Co-Trainer der deutschen U21
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Cheftrainer Antonio Di Salvo bekommt einen neuen Assistenten bei der deutschen U21. Shkodran Mustafi nimmt schon im kommenden Monat die Arbeit auf - und folgt im Amt auf eine Trainer-Legende.

Frankfurt/Main.

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Shkodran Mustafi wird neuer Co-Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, füllt der 33-Jährige die Lücke, die Hermann Gerland mit der Beendigung seiner aktiven Trainerkarriere hinterlassen hat. Mustafi, der mit Deutschland 2014 in Brasilien als Spieler den WM-Pokal gewann, komplettiert demnach das Trainerteam um Chefcoach Antonio Di Salvo und Assistent Ovid Hajou.

Mustafi nimmt seine Arbeit zu Beginn des kommenden Monats auf. Dann trifft die neu zusammengestellte DFB-Auswahl am 5. September zunächst auf Gastgeber Albanien, vier Tage später geht es in Rostock zum Auftakt der Qualifikation für die EM 2027 gegen Lettland.

Für Mustafi ist es nicht die erste Trainerstation beim DFB. Seit Juli 2024 war der ehemalige Profi vom FC Arsenal und vom FC Valencia bereits im Team von Cheftrainer Marc-Patrick Meister für das U17-Nationalteam im Einsatz. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
05.08.2025
2 min.
DFB-Nationalteams trainieren künftig im Weimarer Land
Thüringen wird Partnerregion des DFB.
Von Bayern nach Thüringen: Im Weimarer Land bereiten sich künftig die deutschen Fußball-Nationalmannschaften auf große Turniere vor. Auch die Engländer waren schon da.
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
12.08.2025
2 min.
Südkorea statt DFB: U21-Nationalspieler wechselt den Verband
Gladbachs Neuzugang und U21-Nationalspieler Jens Castrop wechselt den Verband.
Schon als Jugendlicher spielte Jens Castrop für den DFB und bestritt auch vier U21-Länderspiele. Es kommen aber keine weiteren DFB-Spiele mehr dazu. Der Gladbacher wechselt den Fußballverband.
Mehr Artikel