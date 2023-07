Exklusiv: An diesen Verpflichtungen arbeitet RB Leipzig derzeit

Das Leipziger Transfertrio Max Eberl (Geschäftsführer Sport), Rouven Schröder (Sportdirektor) und Felix Krüger (Sportkoordinator) ist derzeit in ganz Europa unterwegs, um den Kader der Leipziger Zukunft zu basteln. Am Donnerstag waren die Verantwortlichen von RB dem Vernehmen nach in Frankreich, weniger um guten Wein zu genießen, sondern eher...