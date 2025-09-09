Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Extreme Verletzungsserie: Kölns Kilian fehlt erneut lange

Luca Kilian (l) in seinem bis dato letzten Bundesligaspiel.
Luca Kilian (l) in seinem bis dato letzten Bundesligaspiel. Bild: Federico Gambarini/dpa
1. Bundesliga
Extreme Verletzungsserie: Kölns Kilian fehlt erneut lange
Luca Kilian ist erst 26 und schon arg von Verletzungen gebeutelt. Nun hat es den Verteidiger des 1. FC Köln erneut erwischt. Dabei hatte er sich gerade erst zurückgekämpft.

Köln.

Luca Kilians unglaubliche Verletzungsserie setzt sich fort. Der Verteidiger des 1. FC Köln und frühere U21-Nationalspieler hat sich zum dritten Mal innerhalb von anderthalb Jahren das Kreuzband gerissen. Der 26-Jährige wird dem Bundesliga-Aufsteiger nun viele weitere Monate fehlen. Die Verletzung zog er sich am Montag im Training zu.

"Die erneute Kreuzbandverletzung von Luca trifft uns alle sehr. Es ist unglaublich bitter, dass er nun schon zum dritten Mal mit einer so schweren Verletzung konfrontiert ist", sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler.

Kessler: "Luca ist ein Kämpfer"

Kilian hatte sich die Knieverletzung erstmals Ende März 2024 zugezogen. Im Dezember jenes Jahres riss er sich bei einem Einsatz für die zweite Mannschaft des FC erneut das Kreuzband. Erst in diesem Sommer schaffte er im Trainingslager die Rückkehr ins Mannschaftstraining.

"Luca ist ein Kämpfer – das hat er in der Vergangenheit bereits mehrfach unter Beweis gestellt", sagte Kessler. Diese Eigenschaft wird ihm auch jetzt dabei helfen, diesen schweren Weg zu bewältigen." (dpa)

