Faeser: Heim-EM 2024 bedeutsam "weit über den Sport hinaus"

Ab diesem Mittwoch dauert es noch exakt ein Jahr bis zum Anpfiff der EM 2024 in Deutschland. Für die Innenministerin hat das Turnier eine große Bedeutung - auch abseits des Fußballs.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ein Jahr vor dem Eröffnungsspiel die Bedeutung der EM 2024 in Deutschland abseits des Fußballs hervorgehoben.

"Die Europameisterschaft soll ein "Heimspiel für Europa" bei uns in Deutschland werden, bei dem wir spüren: Wir sind Teil einer großen europäischen Gemeinschaft, weit über den Sport hinaus", schrieb die SPD-Politikerin in einem Gastbeitrag im Magazin "Kicker". "Das ist in Zeiten wie diesen, in denen es mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wieder einen furchtbaren Krieg in Europa gibt, wichtiger denn je."

"Offenes Land" präsentieren

Die EM wird am 14. Juni 2024 in München eröffnet, das Finale wird am 14. Juli 2024 in Berlin angepfiffen. "Wir wollen das präsentieren, wofür Deutschland steht: Ein offenes Land mit einer vielfältigen und gastfreundlichen Gesellschaft", schrieb die für den Sport zuständige Ressortleiterin Faeser. "Wir sind ein fußballbegeistertes Land mit eindrucksvollen Stadien, großartigen Fans und einer guten und verlässlichen Infrastruktur."

Bundestrainer Hansi Flick äußerte "Erwartungen in mehrere Richtungen". Von seinem Trainerteam und sich erwarte er die optimale Vorbereitung der Mannschaft auf das Heim-Turnier. "Von meinen Spielern und meiner Mannschaft erwarte ich Hingabe, Willen und Begeisterung", sagte Flick. "Wenn die Fans spüren, mit welcher Leidenschaft die Spieler agieren und mit wie viel Herz sie spielen, wird sich eine weitere Erwartung erfüllen: dass uns die Fans bedingungslos unterstützen, dass sie hinter uns stehen und dass sie die Kraft sind, die uns dabei hilft, auch unsere sportlichen Erwartungen zu erfüllen."

Der Turnierchef der Europäischen Fußball-Union UEFA, Martin Kallen, äußerte: "Wir erwarten nicht weniger als die beste Euro aller Zeiten." An diesem Mittwoch, exakt ein Jahr vor dem EM-Start, trifft sich eine Delegation der EM-Organisatoren um Philipp Lahm mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). (dpa)