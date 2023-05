Familie von PSG-Torhüter: Sergio ist in guten Händen

Nach dem Reitunfall des Ersatztorwarts von Paris Saint-Germain, Sergio Rico, wartet seine Familie auf medizinische Ergebnisse. "Sergio ist in guten Händen und kämpft dafür, sich zu erholen", hieß es in einer Mitteilung der Familie, die Ricos Management auf Twitter veröffentlichte.

"Wir müssen mit Vorsicht handeln, vor allem in den nächsten 48 Stunden." Am Sonntag war der Torhüter bei einem Reitunfall im Süden Spaniens schwer verletzt worden. Französische Medien schrieben unter Berufung auf einen PSG-Sprecher, Rico befinde sich in einem ernsten Zustand.

Die Familie nannte nun erste Details zum Unfall. Der 29-jährige Rico sei demnach auf dem Weg zur Messe gewesen, als das Unglück passierte. Ein Pferd sei durchgegangen und habe ihn getreten. Auch ein Eselkarren war in den Vorfall involviert, hieß es.

Bei den Fans bedankte sich die Familie für deren Anteilnahme und Unterstützung: "Wir sind dankbar für die Liebe, die unterstützenden Nachrichten und das Interesse von allen, die nach Sergios Zustand fragen." (dpa)