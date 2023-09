Familien-Duelle: Brüder Khedira und Kroos als Konkurrenten

Kroos und Khedira - die beiden Namen kennen Fans von Union Berlin ebenso wie die bei Real Madrid. Das Champions-League-Duell der Hauptstadt-Clubs ist für die Familien etwas ganz Besonderes.

Madrid. Die Champions-League-Premiere des 1. FC Union Berlin bei Real Madrid sorgt auch für ein kurioses Familien-Duell. Bei den Khediras und Kroos' wird die Partie am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) im Estadio Santiago Bernabéu jedenfalls für besondere Emotionen sorgen, denn eiserne und königliche Fußball-Interessen laufen quer durch beide Familien.

Die jeweils älteren Brüder Toni Kroos (33) und Sami Khedira (36) spielen oder spielten für Real, die jüngeren Brüder Felix Kroos (32) und Rani Khedira (29) spielten oder spielen für Union.

Auf dem Rasen wird allerdings höchstens Toni Kroos für den spanischen Top-Club stehen, denn Rani Khedira ist bei Union seit mehreren Wochen verletzt. Felix Kroos, der wie Sami Khedira seine Karriere schon beendet hat, reist aber nach Spanien. "Unterstützung in Madrid: Schön, dass du am Start bist, @felixkroos18", schrieb Union auf der Plattform X und versah den Beitrag mit einem roten Herz. "Die Auslosung war das absolute Wunschlos", sagte Felix Kroos über Union und Real in einer Gruppe.

Sein Bruder Toni Kroos musste bei Real schon Auskunft geben über den vielen Kollegen unbekannten Königsklassen-Neuling aus der deutschen Hauptstadt. "Ich durfte schon ein wenig warnen vor Union", sagte er kurz nach der Auslosung im Podcast "Einfach mal Luppen", den er zusammen mit seinem Bruder Felix jede Woche veröffentlicht. (dpa)