  • Fan nach Zusammenbruch in Darmstadt in kritischem Zustand

Die Fans stellten in Darmstadt zwischendurch ihre Unterstützung ein.
Die Fans stellten in Darmstadt zwischendurch ihre Unterstützung ein. Bild: Marc Schüler/dpa
Fußball
Fan nach Zusammenbruch in Darmstadt in kritischem Zustand
Auf einen medizinischen Notfall im Stadion am Böllenfalltor reagieren die Anhänger beider Teams mit respektvollem Schweigen. Auf der Pressekonferenz gibt es dann erste Infos zum Zustand.

Darmstadt.

Der Fan, der beim 4:0 (2:0)-Erfolg des SV Darmstadt 98 gegen Schalke 04 im DFB-Pokal auf der Nordtribüne des Stadions am Böllenfalltor zusammengebrochen war, befindet sich "in einem kritischen Zustand im Krankenhaus". Das gab ein Sprecher der Hessen bei der Pressekonferenz nach dem Spiel bekannt. 

Wenige Minuten nach dem Anpfiff der Partie hatte es auf der Nordtribüne den medizinischen Notfall gegeben. In der Arena herrschte daraufhin nach hitzigem Beginn die meiste Zeit der ersten Hälfte über respektvolle Ruhe. Nach einer halben Stunde riefen die Anhänger wieder zum Support ihrer Mannschaften auf. (dpa)

