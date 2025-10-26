Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Fan reanimiert: Notfall im Mainzer Block in Stuttgart

Im Stadion gab es einen Notfall.
Im Stadion gab es einen Notfall. Bild: Marijan Murat/dpa
Im Stadion gab es einen Notfall.
Im Stadion gab es einen Notfall. Bild: Marijan Murat/dpa
1. Bundesliga
Fan reanimiert: Notfall im Mainzer Block in Stuttgart
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Mainzer Fanblock beim Spiel in Stuttgart muss medizinisch geholfen werden. Beide Fanlager reagieren mit Stille. Doch es gibt gute Nachrichten.

Stuttgart.

Im Fanblock des FSV Mainz 05 ist es während des Bundesliga-Spiels beim VfB Stuttgart zu einem medizinischen Notfall gekommen. Mehrere Sanitäter waren im Einsatz. Nach mehr als 20 Minuten wurde ein Fan abtransportiert. Der Stadionsprecher äußerte Genesungswünsche. Applaus brandete im Stadion auf. Kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit gab es dann vorsichtige Entwarnung. "Der Fan ist nach Reanimation stabil und ist nun auf dem Weg ins Krankenhaus. Gute Besserung", schrieben der Mainzer bei X.

Die Fans beider Teams hatten zuvor aus Respekt ab der 17. Minute ihre Anfeuerungsrufe eingestellt und sich still verhalten. "Vielen Dank an alle Stuttgarter für die angemessene Reaktion", bedankten sich die Mainzer bei X. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
27.10.2025
2 min.
Jubel vor VfB-Kurve: Mainzer Amiri entschuldigt sich
Amiri (M.) hatte nach seinem Treffer vor den Stuttgarter Fans gejubelt.
Nadiem Amiri bereut seinen Torjubel vor der VfB-Kurve - und zollt den Stuttgarter Anhängern Respekt. Sie hätten nach einem medizinischen Notfall im Mainzer Fanblock "Klasse bewiesen".
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
19:28 Uhr
4 min.
Nach medizinischem Notfall: VfB bezwingt Mainz mit 2:1
Torschütze zum 2:1: Deniz Undav
Ein Fan des FSV Mainz 05 muss reanimiert und später ins Krankenhaus gebracht werden. Auf dem Platz sichert Deniz Undav den Schwaben drei Punkte. Mainz kann aber schon in wenigen Tagen Revanche nehmen.
Maximilian Wendl, dpa
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
Mehr Artikel