Fan reanimiert: Notfall im Mainzer Block in Stuttgart

Im Mainzer Fanblock beim Spiel in Stuttgart muss medizinisch geholfen werden. Beide Fanlager reagieren mit Stille. Doch es gibt gute Nachrichten.

Stuttgart. Im Fanblock des FSV Mainz 05 ist es während des Bundesliga-Spiels beim VfB Stuttgart zu einem medizinischen Notfall gekommen. Mehrere Sanitäter waren im Einsatz. Nach mehr als 20 Minuten wurde ein Fan abtransportiert. Der Stadionsprecher äußerte Genesungswünsche. Applaus brandete im Stadion auf. Kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit gab es dann vorsichtige Entwarnung. "Der Fan ist nach Reanimation stabil und ist nun auf dem Weg ins Krankenhaus. Gute Besserung", schrieben der Mainzer bei X.

Die Fans beider Teams hatten zuvor aus Respekt ab der 17. Minute ihre Anfeuerungsrufe eingestellt und sich still verhalten. "Vielen Dank an alle Stuttgarter für die angemessene Reaktion", bedankten sich die Mainzer bei X. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. (dpa)