Fanjubel beim DFB-Training - Ter Stegen im Fokus

Beim ersten Training der Nationalmannschaft dürfen mehrere tausend Fans zuschauen. Der Bundestrainer zieht sein Programm gleich voll durch. Die Blicke richten sich auch auf einen Rückkehrer.

Herzogenaurach.

Unter dem Jubel der Fans radelten die Fußball-Nationalspieler auf ihren blauen Leihrädern ins Adi-Dassler-Stadion. In der Arena in Herzogenaurach bat Julian Nagelsmann zur ersten Trainingseinheit in der kurzen Vorbereitung auf das Finalturnier der Nations League. Mit 25 Spielern seines Kaders konnte der Bundestrainer die Übungseinheit unter weiß-blauen Himmel bei sommerlichen Temperaturen absolvieren.