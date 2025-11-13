Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Fans kritisieren Innenminister und fordern mehr Transparenz

Immer wieder wird über die Sicherheit rund um Fußballspiele diskutiert.
Immer wieder wird über die Sicherheit rund um Fußballspiele diskutiert. Bild: Andreas Gora/dpa
Magdeburger Fans äußern sich zum Thema Stadionverbote.
Magdeburger Fans äußern sich zum Thema Stadionverbote. Bild: Andreas Gora/dpa
Immer wieder wird über die Sicherheit rund um Fußballspiele diskutiert.
Immer wieder wird über die Sicherheit rund um Fußballspiele diskutiert. Bild: Andreas Gora/dpa
Magdeburger Fans äußern sich zum Thema Stadionverbote.
Magdeburger Fans äußern sich zum Thema Stadionverbote. Bild: Andreas Gora/dpa
Fußball
Fans kritisieren Innenminister und fordern mehr Transparenz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Um Sicherheitsmaßnahmen in Fußballstadien wird seit Wochen diskutiert. Nun äußern sich Fanorganisationen - und üben Kritik.

Frankfurt/Main.

Mehrere Fanorganisationen haben die Politik in einem offenen Brief für die Arbeit an zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen rund um Fußballspiele kritisiert.

"Mit großer Sorge betrachten wir, die bundesweiten Fan-Netzwerke, den von Ihnen eingeleiteten Arbeitsprozess "Bund-Länder-offene-Arbeitsgruppe (BLoAG)", der zu neuen, weitreichenden Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf Fußballspiele führen soll. Die bisher bekannten Vorschläge und Maßnahmen lehnen wir entschieden ab", heißt es in dem Brief, der an die Innenministerinnen, Innenminister, Senatorinnen und Senatoren der Länder adressiert ist.

DFB nennt Zwischenergebnisse

Tags zuvor hatte der Deutsche Fußball-Bund Zwischenergebnisse der BLoAG veröffentlicht. Demnach sollen Stadionverbote auch weiterhin von lokalen Kommissionen verhängt werden, die von einer zusätzlichen zentralen Instanz kontrolliert werden. In der Arbeitsgruppe sind laut DFB Vertreter von Politik, Polizei, DFB, Deutscher Fußball Liga (DFL) und der Koordinationsstelle Fanprojekte vertreten.

Entstanden ist die Gruppe, nachdem die Sportminister der Länder vor rund einem Jahr beschlossen hatten, eine bundesweite zentrale Stadionverbotskommission im deutschen Profifußball einzuführen.

In der BLoAG wurde nach Angaben des DFB beispielsweise das Reduzieren beziehungsweise Streichen von Kartenkontingenten für Gästefans oder die Verpflichtung zur Personalisierung von Tickets gefordert. Zudem sei thematisiert worden, dass von den Behörden Sicherheitskonzepte der Vereine nicht mehr genehmigt werden. Spiele könnten dann nicht stattfinden.

Fans formulieren Forderungen

Der DFB und natürlich auch die Fans lehnen derartige Maßnahmen ab. Das Stadionerlebnis bewerten Anhänger und Verband - auch mit Blick auf Statistiken der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) der Polizei - als sicher.

Die Anhänger kritisierten nun zudem, dass sie in die Diskussionen nicht eingebunden gewesen seien. Zudem forderten sie mehr Transparenz, einen offenen Dialog zur Sicherheitslage und von weiteren Beschlüssen auf der kommenden Innenministerkonferenz Anfang Dezember abzusehen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
05.11.2025
2 min.
Mode aus den Neunzigern: DFB stellt neues Heim-Trikot vor
Spielmacher im neuen Trikot: Florian Wirtz.
Retro-Gefühle beim DFB: Das neue Heim-Trikot erinnert an WM-Turniere in den 1990ern. Stürmer Woltemade findet das Jersey, das Deutschland auch bei der WM 2026 tragen will, jetzt schon "Weltklasse".
16:00 Uhr
2 min.
3. Handball-Liga: Klappt es für den SV 04 Oberlosa mit dem zweiten Auswärtssieg?
Symbolbild.
Nach dem Heimsieg gegen die Sportfreunde Söhre fahren die Schwarz-Gelben mit viel Selbstvertrauen zur HG Hamburg-Barmbek. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Vogtländer ihr Punktekonto ausgleichen.
Rico Michel
12.11.2025
3 min.
Stadionverbot: DFB kündigt neue Kontrollinstanz an
Magdeburger Fans äußern sich zum Thema Stadionverbote.
Die Diskussion um die Sicherheit in Fußballstadien geht weiter. Der DFB gibt einen Zwischenstand bekannt.
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
Mehr Artikel