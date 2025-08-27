Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Fans zündeln: Sechsstellige Geldstrafe für VfB Stuttgart

Das Feuerwerk kommt den VfB Stuttgart teuer zu stehen. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Das Feuerwerk kommt den VfB Stuttgart teuer zu stehen. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Fußball
Fans zündeln: Sechsstellige Geldstrafe für VfB Stuttgart
Beim DFB-Pokalfinale zünden Fans des VfB Stuttgart ununterbrochen Pyrotechnik. Dafür bekommt der Pokalsieger nun eine saftige Geldstrafe.

Frankfurt/Main.

Das Feuerwerk seiner Fans beim DFB-Pokalfinale in Berlin kommt den VfB Stuttgart teuer zu stehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhängte gegen den Pokalsieger eine Geldstrafe in Höhe von 350.000 Euro. Wie der DFB mitteilte, können 116.700 Euro der Gesamtstrafe für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen aufgewendet werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da der VfB dagegen Einspruch eingelegt hat.

Bei der Bemessung der Strafe wirkte sich erschwerend aus, dass die Stuttgarter Fans während der gesamten Spielzeit über Pyrotechnik gezündet hätten. "Berücksichtigt wurde dabei die besondere Schwere und Gefährlichkeit der Vorfälle", teilte der DFB mit. (dpa)

