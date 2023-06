Fanvertreter nach Final-Chaos: Richtige Schlüsse gezogen

Nach dem chaotischen Champions-League-Finale im vergangenen Jahr in Frankreich sieht Fanvertreter Martin Endemann von "Football Supporters Europe" die UEFA dieses Jahr auf einem guten Weg bei der Endspielorganisation.

"Es gibt jetzt eine bessere gemeinsame Vorbereitung auf die Finalspiele", sagte Endemann der Deutschen Presse-Agentur. "Wir begleiten die Finalspiele ja schon seit Jahren und das ist auf jeden Fall bisher das beste Jahr, was die Vorbereitung und den Informationsaustausch angeht."

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte Anfang Mai Pläne für organisatorische Verbesserungen rund um ihre Finals vorgestellt und will Fans dabei stärker miteinbeziehen. "Ich habe den Eindruck, dass die UEFA aus den Vorkommnissen im letzten Jahr die richtigen Schlüsse gezogen hat", sagte Endemann.

Beim Königsklassen-Finale am 28. Mai 2022 war es um das Stade de France in Saint-Denis turbulent zugegangen. Obwohl sie Eintrittskarten hatten, waren viele Fans nicht in die riesige Arena gekommen. Die Polizei hatte Tränengas eingesetzt, mehr als 230 Menschen waren verletzt worden. Die Begegnung zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool war mehr als eine halbe Stunde später als geplant angepfiffen worden. Einer unabhängigen Untersuchung zufolge trug die UEFA die Hauptverantwortung für das Zuschauerchaos.

Am Samstag treffen Manchester City und Inter Mailand im Champions-League-Finale in Istanbul aufeinander. (dpa)