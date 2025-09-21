Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Fast 400 Fans prügeln sich in Dortmund

Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung zwischen gewaltbereiten Fußballfans in Dortmund (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung zwischen gewaltbereiten Fußballfans in Dortmund (Symbolbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung zwischen gewaltbereiten Fußballfans in Dortmund (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung zwischen gewaltbereiten Fußballfans in Dortmund (Symbolbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
1. Bundesliga
Fast 400 Fans prügeln sich in Dortmund
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Zug mit Schalke-Fans macht eine Notbremsung in Dortmund. Kurz darauf geraten Problemfans mit gewaltbereiten BVB-Anhängern aneinander. Die Polizei prüft, ob es eine Verabredung zur Gewalt gab.

Dortmund.

Fast 400 Fußballfans aus den rivalisierenden Fanlagern des FC Schalke 04 und von Borussia Dortmund haben sich am Samstagabend eine Schlägerei geliefert. Die Polizei stellte unter anderem Handschuhe, Boxbandagen und Skimasken sicher und ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. 

Auf der Zugfahrt vom Auswärtsspiel in Magdeburg zurück ins Ruhrgebiet war auf der Fahrt durch Dortmund gleich zweimal hintereinander die Notbremse betätigt worden, wie die Polizei berichtet. Beim zweiten Mal habe eine größere Gruppe den Zug verlassen. 

Sie war dann in ein Waldstück in Nähe der Gleise gelaufen. Dort sei es ersten Erkenntnissen zufolge zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den "Schalker Problemfans mit gewaltbereiten Anhängern" der rivalisierenden Fußballclubs BVB und 1. FC Köln gekommen, so die Polizei in ihrer Mitteilung. 

Gab es eine Verabredung zur Gewalt?

Die Beamten trafen dann auf 300 Schalke-Fans und in der Nähe rund 90 BVB-Anhänger sowie fünf Fans des 1. FC Köln. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort hätten viele Beteiligte Rötungen an Händen und im Gesicht aufgewiesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Man prüfe unter anderem, ob sich die Beteiligten zu der Schlägerei verabredet hätten.

Die Einsatzkräfte stellten Personalien fest und fertigten Anzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Landfriedensbruch sowie gefährlicher Körperverletzung. Weil sich einige Personen auf den Gleisen aufhielten, sei auch ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen. 

Die Schalker seien von der Polizei zurück zum Zug begleitet worden und konnten, ebenfalls begleitet von der Polizei, eine halbe Stunde später ihre Fahrt fortsetzen.

Polizei prüft Zusammenhang zu weiterer Randale

Mehrere Stunden nach dem Vorfall in Dortmund war es nach Angaben der Polizei zudem zu einem Angriff auf eine private Party in einem Vereinsheim in Gelsenkirchen gekommen. Dabei hatten rund 30 Unbekannte Möbel zertrümmert und Gäste angegriffen und beschimpft, darunter Anhänger des Fußballvereins Rot-Weiss Essen. 

Nach Zeugenhinweisen auf entsprechende Tattoos vermutet die Polizei, dass die Angreifer ebenfalls "zur organisierten Fanszene des FC Schalke 04" gehörten. Ob sich dieselben Personen zuvor an der Schlägerei in Dortmund beteiligt hatten, sei nun Gegenstand der Ermittlungen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:09 Uhr
3 min.
Südtirol verlangt künftig Hunde-Taxe von Urlaubern
Südtirol will künftig von Hundehaltern eine Art Kurtaxe für ihre Vierbeiner verlangen. (Symbolbild)
Urlaub mit Hund soll in Südtirol teurer werden: Italiens bei Deutschen besonders beliebte Nordprovinz will nun auch Touristenhunde besteuern. Eine dafür geplante Gendatenbank ist aber vom Tisch.
12:52 Uhr
4 min.
Wichtig für BVB und Nagelsmann: Schlotterbeck ist wieder da
Nico Schlotterbeck ist auch wegen seiner Pässe für den BVB wichtig.
Nico Schlotterbeck ist beim Sieg des BVB gegen Wolfsburg der gefeierte Mann. Der Führungsspieler hat mit Dortmund in dieser Saison viel vor. Auch in der Nationalmannschaft wird er dringend gebraucht.
Thomas Eßer, dpa
13:09 Uhr
2 min.
Massenflucht aus Stadt Gaza dauert an
Seit Tagen flüchten Tausende Menschen aus der Stadt Gaza, wo die israelische Armee immer weiter vordringt. (Archivbild)
Israels Armee rückt immer tiefer in die Stadt Gaza vor. Dort hielten sich vor der Offensive Israels rund eine Million Menschen auf. Inzwischen soll bereits mehr als die Hälfte davon geflohen sein.
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
21.09.2025
3 min.
Bei Schlotterbeck-Comeback: Dortmund bezwingt Wolfsburg
Brachte den BVB mit einem fulminanten Schuss in Führung: Karim Adeyemi.
Fünf Tage nach dem verrückten 4:4 in Turin zeigt Dortmund eine gute Reaktion. Der BVB bleibt an den Bayern dran. Auch Christian Eriksen kann Wolfsburg bei seinem Debüt nicht nennenswert helfen.
Thomas Eßer, dpa
Mehr Artikel