Fast blind, böser Tumor: „Weil ich ein Glückspilz bin“

Vom Flüchtling zur Paralympics-Siegerin: Schwimmerin Elena Semechin erzählt auf einem Ärztekongress im Erzgebirge ihre bewegende Lebensgeschichte. Nun kommt ein weiteres Kapitel hinzu.

„Zwei Prozent. Ja, das ist das Licht, das mir noch bleibt. Trotzdem gehe ich weiter.“ Nicht selten beginnt Elena Semechin mit diesen Worten, wenn sie über ihr Leben, ihre berührende Geschichte erzählt. Die fast blinde Schwimmerin, bei den Paralympics 2021 in Tokio und 2024 in Paris jeweils mit Gold dekoriert, schlägt nun ein weiteres...