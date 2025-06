Fast eine halbe Million Euro Strafe für Eintracht Frankfurt

Knapp 500.000 Euro muss der Bundesligist an den DFB zahlen. Vor allem der Einsatz von Pyrotechnik durch Teile der Fans ist dafür die Ursache.

Frankfurt/Main. Hohe Geldstrafe für Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt: Wegen des Fehlverhaltens eines Teils seiner Fans müssen die Hessen 489.100 Euro an den Deutschen Fußball-Bund überweisen. Das entschied das Sportgericht des Verbandes. Es ahndete acht Fälle bei Bundesligaspielen seit Januar 2025. Die Eintracht akzeptiert das Urteil.

Konkret geht es vor allem um den Einsatz von Pyrotechnik in den Heimspielen gegen Borussia Dortmund, den VfB Stuttgart und den FC St. Pauli sowie bei Borussia Mönchengladbach, beim VfL Bochum, bei Werder Bremen, dem FC Augsburg und beim 1. FSV Mainz 05. Zudem fließen die Verzögerung des Anpfiffs am 26. Spieltag in Bochum und die Spielunterbrechung wegen geworfener Gegenstände am 32. Spieltag in Mainz in die Strafen ein. (dpa)