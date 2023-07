FC Augsburg holt Bielefelds Offensivspieler Okugawa

Augsburg. Der FC Augsburg hat den japanischen Offensivspieler Masaya Okugawa unter Vertrag genommen. Der 27-Jährige kommt ablösefrei von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld und unterschreibt beim bayerischen Fußball-Bundesligisten einen Kontrakt über drei Jahre.

"Okugawa ist ein schneller, wendiger und dribbelstarker Spieler, der im letzten Drittel für viel Gefahr und kreative Lösungen sorgen kann. Mit ihm wird unsere Offensivabteilung noch unberechenbarer", sagte FCA-Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter in einer Vereinsmitteilung.

In der abgelaufenen Zweitliga-Saison hatte der Japaner für Bielefeld in 30 Partien 5 Tore erzielt und 10 Vorlagen beigesteuert. Okugawa fühlt sich sowohl auf der Zehnerposition als auch auf beiden Flügen wohl. "Ich möchte mich jetzt in der Vorbereitung von meiner besten Seite zeigen und mir möglichst einen Platz in der Startelf erkämpfen", sagte Okugawa.

Nach Finn Dahmen, Patric Pfeiffer, Sven Michel und Tim Breithaupt ist Okugawa der fünfte Augsburger Neuzugang. (dpa)