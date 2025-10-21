FC Bayern auch gegen Brügge ohne Gnabry

Serge Gnabry ist noch nicht wieder einsatzfähig. Der Nationalspieler verpasst nach dem Liga-Topspiel gegen Dortmund auch das Königsklassen-Heimspiel der Bayern gegen den FC Brügge.

München. Der FC Bayern München muss auch das Champions-League-Heimspiel gegen den FC Brügge ohne Serge Gnabry bestreiten. Der 30 Jahre alte Fußball-Nationalspieler, der schon beim 2:1 im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund wegen Adduktorenbeschwerden pausieren musste, fehlte auf dem Vereinsgelände beim Abschlusstraining vor der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena.

Gnabry trainierte lediglich individuell. Womöglich kann der Offensivspieler am kommenden Samstag in der Bundesliga beim Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach in den Kader von Trainer Vincent Kompany zurückkehren.

Abwehrspieler Josip Stanisic war nach seiner Knieverletzung zwar erneut teilintegriert im Training. Ein Einsatz gegen Brügge kommt für den kroatischen Nationalspieler aber noch zu früh. "Beide sind nicht dabei", sagte Trainer Vincent Kompany nach dem Training angesprochen auf Gnabry und Stanisic.

Für die erfolgreich in die Ligaphase gestarteten Bayern geht es am dritten Spieltag gegen Brügge darum, den dritten Sieg einzufahren. Den FC Brügge bezeichnete Kompany als "gefährliche Mannschaft", die schon immer in der Lage gewesen sei, "gute Ergebnisse zu holen in Europa". Persönlich gehe er als früherer Spieler und Trainer des Rekordmeisters RSC Anderlecht mit einem "Rivalitätsgefühl" in das für ihn besondere belgische Duell. (dpa)