  • FC Bayern droht nächster Ausfall in der Abwehr

Spielte bis zu seiner Verletzung stark: Minjae Kim.
Spielte bis zu seiner Verletzung stark: Minjae Kim. Bild: Uwe Anspach/dpa
1. Bundesliga
FC Bayern droht nächster Ausfall in der Abwehr
In der Defensive ist der FC Bayern eher dünn aufgestellt. Nach dem klaren Sieg bei Hoffenheim droht Trainer Kompany ein weiterer Ausfall.

Sinsheim.

Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München muss in der Defensive den nächsten Ausfall befürchten. Beim souveränen 4:1-Erfolg bei der TSG Hoffenheim verletzte sich Innenverteidiger Minjae Kim an der Wade. Der Südkoreaner wurde nach 69 Minuten ausgewechselt und durch Dayot Upamecano ersetzt. Mehr Details gab es zunächst nicht.

"Die Diagnose haben wir noch nicht. Wir müssen einfach abwarten", sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem Erfolg. Trainer Vincent Kompany setzt in der Abwehrzentrale normalerweise auf Nationalspieler Jonathan Tah und Upamecano, rotierte nach kräftezehrenden Wochen zum Saisonstart aber am vierten Bundesliga-Spieltag bei der TSG.

Auch Stanisic verletzt

Schon das 3:1 gegen Club-Weltmeister FC Chelsea zog unter der Woche einen Ausfall nach sich. Josip Stanisic erlitt nach Angaben der Münchner eine Teilverletzung des Innenbands am rechten Kniegelenk. Die Ausfallzeit teilte der Verein nicht mit, laut dem Sender "Sky" soll Stanisic aber maximal ein bis zwei Wochen fehlen. Damit könnte der 25-Jährige noch vor der nächsten Länderspielpause wieder auf dem Platz stehen. (dpa)

