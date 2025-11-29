Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  FC Bayern freut sich auf seine "Wintertransfers"

Jamal Musiala arbeitet am Comeback. (Archivfoto)
Jamal Musiala arbeitet am Comeback. (Archivfoto) Bild: Sven Hoppe/dpa
Die Zukunft von Manuel Neuer über die Saison hinaus ist offen.
Die Zukunft von Manuel Neuer über die Saison hinaus ist offen. Bild: Sven Hoppe/dpa
1. Bundesliga
FC Bayern freut sich auf seine "Wintertransfers"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was macht der FC Bayern im Winter auf dem Transfermarkt? Sportdirektor Christoph Freund erklärt die Pläne des Rekordmeisters. Er verrät auch, wie der weitere Weg bei der Zukunft von Manuel Neuer ist.

München.

Der FC Bayern München strebt im Winter keine Neuverpflichtungen an. "Grundsätzlich habe ich im Fußball gelernt, nie etwas zu 100 Prozent auszuschließen. Aber ist nicht geplant, weil wir gut aufgestellt sind", sagte Sportdirektor Christoph Freund in einem Sky-Interview. 

Wie Hiroki Ito kämen auch Alphonso Davies und Jamal Musiala als "ganz wichtige Spieler" nach Verletzungen zurück. "Das sind dann hoffentlich unsere Wintertransfers, und dann sind wir sehr gut aufgestellt", sagte Freund vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC St. Pauli.

Neuer-Zukunft wird im Frühjahr geklärt

Ito gab bereits sein Comeback nach Mittelfußbruch, Davies ist nach seinem Kreuzbandriss mittlerweile wieder im Teamtraining. Der 22 Jahre alte Musiala, der sich bei der Club-WM im Sommer eine schwere Unterschenkel- und Knöchelverletzung zugezogen hatte, trainiert mittlerweile auch wieder mit dem Ball.

Freund zeichnete auch den weiteren Weg bei der Zukunftsfrage von Manuel Neuer ab. Beim 39-Jährigen ist offen, ob er seine Karriere über die Saison hinaus fortsetzt. "Wir sprechen immer wieder mit Manu, aber noch nicht über eine Vertragsverlängerung", sagte Freund. Das werde man im Frühjahr machen. "Das Wichtigste ist, dass er sich fit fühlt, dass er gesund bleibt, dass er weiterhin so performt - und dann werden diesbezüglich die Gespräche im Frühjahr stattfinden." Das habe Neuer selbst auch so kundgetan.

"Manu genießt das Hier und Jetzt"

Freund bescheinigte Neuer, der zuletzt wie beim 1:3 gegen den FC Arsenal wiederholt unglücklich aussah, eine starke Form. "Ich sehe überhaupt kein Problem. Der Manu spielt eine herausragende Saison, ist topfit. Er ist ein ganz wichtiger Rückhalt für uns", sagte Freund. "Er ist wirklich in bestechender Form." Dass die Diskussionen um eine Rückkehr in die Nationalmannschaft für Unruhe sorgen könnten, glaubt Freund nicht.

"Ich glaube, er genießt das gerade sogar, einfach im Hier und Jetzt zu sein, dass er so fit ist, dass er alle Spiele machen kann, dass er ein ganz wichtiger Faktor für unsere Mannschaft ist", sagte Freund. Neuer spielt seit 2011 für den FC Bayern. Im März wird er 40 Jahre alt. (dpa)

