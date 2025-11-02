Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • FC Bayern im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Union Berlin

Die Partien für das Achtelfinale im DFB-Pokal stehen fest.
Die Partien für das Achtelfinale im DFB-Pokal stehen fest. Bild: Swen Pförtner/dpa
Die Partien für das Achtelfinale im DFB-Pokal stehen fest.
Die Partien für das Achtelfinale im DFB-Pokal stehen fest. Bild: Swen Pförtner/dpa
Fußball
FC Bayern im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Union Berlin
Im Achtelfinale des DFB-Pokals sind die Clubs der Bundesliga und 2. Liga unter sich. Die Bayern müssen auswärts ran. Auf ein Top-Duell dürfen sich die Fans freuen.

Dortmund.

Für den Rekord-Pokalsieger FC Bayern München geht es bereits im Achtelfinale des DFB-Pokals in den Endspielort Berlin. Der souveräne Tabellenführer der Fußball-Bundesliga muss beim 1. FC Union antreten. Diese Paarung zog der Segler Felix van den Hövel bei der Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund im ZDF. 

Das Top-Duell in der Runde der letzten 16 Teams ist aber die Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen, dem Double-Gewinner von 2024. Titelverteidiger VfB Stuttgart muss beim VfL Bochum ran. Die nächste Runde wird am 2. und 3. Dezember ausgetragen.

In einem weiteren Bundesliga-Duell stehen sich Borussia Mönchengladbach und der FC St. Pauli gegenüber. Im Nord-Derby trifft der Hamburger SV auf den Zweitligisten Holstein Kiel. Der derzeit Bundesliga-Zweite RB Leipzig bekommt es im Achtelfinale mit dem 1. FC Magdeburg zu tun, während der SC Freiburg die Mannschaft vom SV Darmstadt 98 empfängt. In einem reinen Zweiliga-Duell stehen sich Hertha BSC und der 1. FC Kaiserslautern gegenüber. 

VAR ab Achtelfinale dabei

Ab dem Achtelfinale ist der Videoschiedsrichter zugelassen. In den Runden zuvor war das technische Hilfsmittel noch nicht im Einsatz. Dadurch geriet der eine oder andere Unparteiische nach strittigen Entscheidungen in den Fokus. 

Die Viertelfinalpartien stehen Anfang und Mitte Februar auf dem Programm. Die beiden Halbfinals werden Mitte April ausgetragen und das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 23. Mai 2026. (dpa)

