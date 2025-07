FC Bayern meldet "erfolgreiche" Operation bei Musiala

Nationalspieler Musiala ist zwei Tage nach seiner schweren Verletzung bei der Club-WM operiert worden. Der 22-Jährige wird "die nächsten Monate nicht zur Verfügung stehen".

München.

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala ist zwei Tage nach seiner schweren Verletzung am linken Bein bei der Club-WM in den USA operiert worden. Nach Angaben des FC Bayern München verlief der Eingriff erfolgreich. Der 22 Jahre alte Offensivspieler hatte sich beim 0:2 im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain am Samstag in Atlanta eine Luxation (Ausrenkung) des Sprunggelenks und einen Wadenbeinbruch zugezogen.