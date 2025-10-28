Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • FC Bayern mit "großem Hunger" im Pokal - Neuer-Reise offen

Bayern-Trainer Vincent Kompany hofft auf einen weiteren Münchner Sieg.
Bayern-Trainer Vincent Kompany hofft auf einen weiteren Münchner Sieg. Bild: Marius Becker/dpa
Jonas Urbig spielte viele Jahre für den 1. FC Köln.
Jonas Urbig spielte viele Jahre für den 1. FC Köln. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Will mit dem FC Bayern die Pokalbilanz aufbessern: Sportdirektor Christoph Freund.
Will mit dem FC Bayern die Pokalbilanz aufbessern: Sportdirektor Christoph Freund. Bild: Tom Weller/dpa
Bayern-Trainer Vincent Kompany hofft auf einen weiteren Münchner Sieg.
Bayern-Trainer Vincent Kompany hofft auf einen weiteren Münchner Sieg. Bild: Marius Becker/dpa
Jonas Urbig spielte viele Jahre für den 1. FC Köln.
Jonas Urbig spielte viele Jahre für den 1. FC Köln. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Will mit dem FC Bayern die Pokalbilanz aufbessern: Sportdirektor Christoph Freund.
Will mit dem FC Bayern die Pokalbilanz aufbessern: Sportdirektor Christoph Freund. Bild: Tom Weller/dpa
Fußball
FC Bayern mit "großem Hunger" im Pokal - Neuer-Reise offen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im DFB-Pokal bleibt der FC Bayern seit Jahren hinter den Ansprüchen zurück. In Köln wollen die Münchner nicht wieder in Runde zwei scheitern. Ein Profi steht vor einem emotionalen Spiel.

München.

Nach wiederholten Pokal-Enttäuschungen in den vergangenen Jahren soll die zweite Runde für den FC Bayern nicht wieder die Endstation sein. "Ob es die Sinne schärft, weiß ich nicht, aber der Hunger ist sehr, sehr groß", sagte Sportdirektor Christoph Freund vor dem Auswärtsspiel im DFB-Pokal beim 1. FC Köln am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky).

Großer Bayern-Wunsch: Berlin

"Es ist ein Knockout-Spiel und alle haben den großen Wunsch, wieder nach Berlin zu kommen", sagte Freund. "Aber es bringt jetzt nichts, viel über Berlin zu sprechen. Jetzt geht es wirklich darum, die nächste Runde zu meistern und dann schauen wir weiter."

Seit dem bis dato letzten Titel des Rekordpokalsiegers im Jahr 2020 fehlt der insgesamt so glorreichen Pokal-Statistik der Glanz. Regelmäßig verspielten die Münchner zuletzt im Cup-Wettbewerb den ersten Titel. In drei der letzten fünf Jahre scheiterte der FC Bayern sogar in Runde zwei. 

Kompany: Deshalb ist mir Druck lieber

"Man spürt immer, dass der Pokal etwas Besonderes ist. Ich habe es immer lieber, wenn wir ein bisschen Druck haben", sagte Trainer Vincent Kompany. "Das hat bisher nie einen schlechten Impact auf die Leistung meiner Mannschaft gehabt."

Der belgische Coach ließ offen, ob der von Jonas Urbig vertretene Manuel Neuer die Reise ins Rheinland antritt. Der 39 Jahre alte Kapitän fehlt ein letztes Mal gesperrt im Pokal. "Die Entscheidung liegt frei bei Manu, aber die Vorbereitung auf das nächste Spiel ist auch in seinem Kopf", sagte Kompany. Für den früheren Kölner Urbig als Neuer-Ersatz steht mit Blick auf die lange FC-Vergangenheit ein besonders emotionales Spiel an. 

"Kader, wie er sein soll"

Drei Tage nach dem Köln-Match endet die rheinische Bayern-Woche dann mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. In der kommenden Woche steht dann der Champions-League-Knaller gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain an. "Unser Kader ist genauso so, wie er sein muss, um in diese drei Spiele anzugehen", sagte der Trainer.

Personell sehe es gut aus, befand Kompany. "Josip Stanisic und Serge Gnabry sind wieder dabei, wir haben Raphaël Guerreiro ganz fit zurück." Nach 13 Siegen in 13 Pflichtspielen soll mit Erfolg 14 die nächste Bestmarke her. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
11:55 Uhr
5 min.
Urbig kommt mit Bayern heim - "Der Hunger ist sehr groß"
Neuer-Vertreter: Jonas Urbig (r) darf sich auf seinen nächsten Einsatz im Bayern-Tor freuen. (Archivfoto)
Jonas Urbig kehrt nach Köln zurück. Als Bayern-Torhüter will er helfen, die zuletzt maue Münchner Pokalbilanz aufzubessern. In einer spannenden Zukunftsfrage spielt der 22-Jährige eine wichtige Rolle.
Christian Kunz, dpa
14:33 Uhr
2 min.
Kwasniok schwärmt von "Bär" Kompany: "Wäre gerne er"
Lukas Kwasniok schwärmt von den Bayern und Trainer Vincent Kompany. (Archivbild)
Lukas Kwasniok zeigt großen Respekt vor Vincent Kompany. Der Kölner Coach erinnert sich an eine Fortbildung mit dem Bayern-Trainer.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
Mehr Artikel