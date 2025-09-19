Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • FC Bayern mit harten Losen - Wolfsburg gegen Ex-Spielerinnen

Duell bei der vergangenen Ausgabe der Champions League: Bayern München - Olympique Lyon.
Duell bei der vergangenen Ausgabe der Champions League: Bayern München - Olympique Lyon. Bild: Peter Kneffel/dpa
Fußball
FC Bayern mit harten Losen - Wolfsburg gegen Ex-Spielerinnen
Die Münchenerinnen treffen in der Ligaphase der Königsklasse auf die Finalisten der vorherigen Ausgabe. Der VfL Wolfsburg reist gleich zweimal zu einer ehemaligen Top-Spielerin.

München/Wolfsburg.

Die Frauen des FC Bayern München treffen in der neu eingeführten Ligaphase der Champions League auf die Finalisten der Vorsaison. Das Team von Trainer José Barcala spielt daheim gegen Königsklasse-Champion Arsenal WFC und reist zum spanischen Top-Club FC Barcelona. Das ergab die Auslosung der UEFA in Nyon. 

Die Wolfsburgerinnen treffen gleich auf zwei ehemalige Top-Spielerinnen. Jeweils auswärts warten Real Madrid um Ex-Torhüterin Merle Frohms und Olympique Lyon, der französische Halbfinalist der vergangenen Auflage, mit der Ex-Wolfsburgerin Jule Brand. 

Beide Clubs sind die einzigen deutschen Teams im Wettbewerb. Sowohl der FCB als auch die Wolfsburgerinnen scheiterten bei der vergangenen Ausgabe im Viertelfinale. 

Double-Sieger Bayern München spielt zudem noch gegen Juventus Turin, Paris Saint-Germain, den norwegischen Club Valerenga und Atlético Madrid. Die Wolfsburgerinnen treffen auch auf Valerenga und Paris. Daheim empfangen die Niedersächsinnen die englischen Clubs Chelsea und Manchester United. Konkret terminiert sind die Partien noch nicht.

In dieser Königsklassen-Ausgabe sind zwei Teams mehr dabei. Die Vorrunde wird zudem zum ersten Mal nach dem Vorbild der Männer in einer Ligaphase statt in Gruppen ausgetragen. Das kennt man von den Männern bereits aus der vergangenen Saison. Die vier besten Teams qualifizieren sich für die Runde der verbliebenen acht Clubs. Die Fünf- bis Zwölftplatzierten treten in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander an. (dpa)

