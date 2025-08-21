Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • FC Bayern und sonst nichts: Bundesliga ist sich einig

Titelverteidiger und großer Favorit: Der FC Bayern München.
Titelverteidiger und großer Favorit: Der FC Bayern München. Bild: Tom Weller/dpa
Titelverteidiger und großer Favorit: Der FC Bayern München.
Titelverteidiger und großer Favorit: Der FC Bayern München. Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
FC Bayern und sonst nichts: Bundesliga ist sich einig
Sebastian Stiekel, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer wird deutscher Meister? Diese Frage wird vor jeder neuen Bundesliga-Saison gestellt. Und trotz der großen Unruhe beim FC Bayern gibt es darauf in diesem Jahr nur eine Antwort der Konkurrenz.

München.

Fragt man die Verantwortlichen der Bundesliga-Clubs, braucht man die neue Saison am Freitagabend gar nicht erst anzupfeifen. Deutscher Meister wird wieder der FC Bayern München - da sind sich die Befragten in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zu mehreren Themenkomplexen einig. 15 Bundesliga-Vereine nahmen an der Umfrage teil, elf gaben einen konkreten Meistertipp ab, nämlich durchweg den FC Bayern. Vier Clubs gaben an, keine Einschätzung abgeben zu wollen, drei antworteten nicht.

Der Titelverteidiger geht also als großer Favorit in die Saison, auch wenn er in diesem Sommer seine beiden Wunschspieler Florian Wirtz und Nick Woltemade nicht bekommen hat. Dafür diskutiert man nun in München kurz vor dem Saisoneröffnungsspiel gegen RB Leipzig (Freitag, 20.30 Uhr/Sky und Sat.1) auf offener Bühne über die Transferstrategie und den nach den prominenten Abgängen von Thomas Müller, Leroy Sané und Kingsley Coman nur noch sehr kleinen Kader.

Über die Kräfteverhältnisse in der Fußball-Bundesliga macht man sich bei der Konkurrenz trotzdem keine Illusionen. "Sie haben einfach die beste Mannschaft", sagte der neue Werder-Trainer Horst Steffen über seinen Meistertipp Bayern München. Und Heidenheims Frank Schmidt meinte: "Der Punkteabstand war letztes Jahr schon sehr groß. Deshalb glaube ich nicht, dass die anderen Mannschaften diese Lücke zum FC Bayern schließen können."

Neuer Trainer, neues Team: Bayer Leverkusen steckt in einem großen Umbruch.
Neuer Trainer, neues Team: Bayer Leverkusen steckt in einem großen Umbruch. Bild: Federico Gambarini/dpa
Neuer Trainer, neues Team: Bayer Leverkusen steckt in einem großen Umbruch.
Neuer Trainer, neues Team: Bayer Leverkusen steckt in einem großen Umbruch. Bild: Federico Gambarini/dpa

Bayern-Rivalen kämpfen mit Problemen

Im Sommer 2024 hörte sich das noch anders an. Da hatte Bayer Leverkusen gerade zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte die deutsche Meisterschaft gewonnen und eine Reihe von Bundesliga-Trainern traute der Werkself eine erfolgreiche Titelverteidigung zu. Dass es diesmal in der Meisterumfrage keine einzige andere Antwort als den FC Bayern gab, hat auch viel mit der Konkurrenz zu tun.

Denn Ex-Meister Leverkusen verlor in diesem Sommer nicht nur seinen Erfolgstrainer Xabi Alonso an Real Madrid, sondern auch die nahezu komplette Achse seines Meisterteams. Florian Wirtz ging lieber zum FC Liverpool als nach München. Dazu verließen noch Abwehrchef Jonathan Tah (Bayern München), die beiden Führungsspieler Granit Xhaka (AFC Sunderland) und Lukas Hradecky (AS Monaco) sowie Flügelflitzer Jeremie Frimpong (FC Liverpool) den Club.

Bundesliga als Englands Ausbildungsbetrieb?

RB Leipzig steht nach der schlechtesten Saison seit dem Bundesliga-Aufstieg vor einem ähnlichen Neuaufbau. Borussia Dortmund dagegen hat mit Jobe Bellingham (AFC Sunderland), dem jüngeren Bruder von Jude Bellingham, bislang nur einen namhaften Transfer getätigt.

Aber selbst wenn Freiburgs Trainer Julian Schuster mit seiner Einschätzung Recht behalten sollte ("Ich denke, es rückt alles wieder etwas enger zusammen") und einer der genannten Clubs oder der Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt den FC Bayern ernsthaft herausfordern würde: Ein großes Problem der Liga würde das nicht ändern.

Jetzt in Liverpool: Die ehemaligen Bundesliga-Stars Hugo Ekitike (l) und Florian Wirtz.
Jetzt in Liverpool: Die ehemaligen Bundesliga-Stars Hugo Ekitike (l) und Florian Wirtz. Bild: Dave Shopland/AP/dpa
Jetzt in Liverpool: Die ehemaligen Bundesliga-Stars Hugo Ekitike (l) und Florian Wirtz.
Jetzt in Liverpool: Die ehemaligen Bundesliga-Stars Hugo Ekitike (l) und Florian Wirtz. Bild: Dave Shopland/AP/dpa

Denn gerade dieser Sommer hat wieder gezeigt, warum die Bundesliga vor allem in England als Ausbildungsbetrieb ("Farmers League") für die Premier League verspottet wird. "Jahr für Jahr verlassen die besten Spieler die Liga – zuletzt Namen wie Florian Wirtz, Hugo Ekitiké oder Benjamin Šeško, oft Richtung Premier League", schreibt der ehemalige Nationalspieler Holger Badstuber in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal Web.de.

"Die Bundesliga steht an einem Scheidepunkt: Entweder Rückgrat zeigen oder weiter abrutschen", meint Badstuber. "Denn was nachkommt, überzeugt selten: Eigene Talente bekommen zu wenig Vertrauen."

Liverpool bedient sich besonders gern in der Bundesliga

Wer einen Beleg für seine These sucht, muss sich nur die Aufstellung des englischen Meisters FC Liverpool beim Saisonauftakt der Premier League anschauen. Da kamen neben den beiden Ex-Leverkusenern Frimpong und Wirtz auch der bisherige Torjäger von Eintracht Frankfurt (Hugo Ekitiké), der ehemalige Kapitän des VfB Stuttgart (Wataru Endo) und ein einstiger 70-Millionen-Einkauf von RB Leipzig (Dominik Szoboszlai) zum Einsatz.

Neuer Bayern-Star: Luis Diaz (r) kam vom FC Liverpool.
Neuer Bayern-Star: Luis Diaz (r) kam vom FC Liverpool. Bild: Tom Weller/dpa
Neuer Bayern-Star: Luis Diaz (r) kam vom FC Liverpool.
Neuer Bayern-Star: Luis Diaz (r) kam vom FC Liverpool. Bild: Tom Weller/dpa

Was dem FC Bayern von seiner nationalen Konkurrenz unterscheidet: Die Münchner sind der einzige deutsche Club, der auf die Übermacht der Premier League mit eigenen Transfers in dieser Preisklasse reagieren kann. Kommt ein Wirtz nicht oder ein Woltemade nicht, schlägt man eben für rund 70 Millionen Euro bei dem Kolumbianer Luis Díaz (FC Liverpool) zu. 

Das Problem der Münchner ist höchstens, dass solche Entscheidungen schon seit Jahren keinem klaren Plan mehr folgen. Sportvorstand Max Eberl würde offenbar gern noch den Ex-Leipziger Christopher Nkunku (FC Chelsea) dazu holen. Aufsichtsrat Uli Hoeneß konterkarierte diese Personalplanung kurz vor dem Saisonstart via "Süddeutsche Zeitung". "Ich würde sehr dafür plädieren, den Kader noch aufzufüllen mit einem Leihspieler", sagte er.

Verschiedene Fraktionen wollen in diesem Verein scheinbar immer wieder in verschiedene Richtungen. Und Trainer Vincent Kompany steht dazwischen. Seine Aussicht auf die neue Saison ist: "Wir möchten einen Schritt nach vorne machen, obwohl wir letzte Saison schon über 80 Punkte hatten. Was die anderen Mannschaften machen, ist nicht meine Priorität." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
20:35 Uhr
3 min.
Leihen statt kaufen: Bosse erklären Bayern-Marschroute
Bayern-Präsident Herbert Hainer (l) und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen erklären die Transferstrategie. (Archivbild)
Der FC Bayern hat nach mehreren namhaften Abgängen trotz Zugang Luis Díaz Handlungsbedarf in der Offensive. Die Vereinsführung hat dabei aber die Finanzen und Spielzeit für seine Talente im Blick.
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
30.07.2025
3 min.
Nach langem Poker: Díaz-Wechsel zum FC Bayern perfekt
Luis Díaz soll die Offensive in München verstärken.
Der Wechsel von Luis Díaz vom FC Liverpool zum FC Bayern ist perfekt. Für den Flügelspieler müssen die Münchner eine stattliche Ablöse zahlen. Er unterschreibt für vier Jahre.
Mehr Artikel