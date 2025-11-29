Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  FC Bayern verabschiedet Coman - Blumen fürs Töchterchen

Kingsley Coman winkte noch einmal ins Publikum.
Kingsley Coman winkte noch einmal ins Publikum. Bild: Sven Hoppe/dpa
1. Bundesliga
FC Bayern verabschiedet Coman - Blumen fürs Töchterchen
Seinen Platz in der Vereinsgeschichte des FC Bayern hat Kingsley Coman sicher. Der Siegtorschütze des Champions-League-Finales 2020 wird in München nun offiziell verabschiedet.

München.

Der FC Bayern München hat Kingsley Coman offiziell verabschiedet. Der langjährige Profi des deutschen Fußball-Rekordmeisters erhielt vor dem Anpfiff des Bundesligaspiels seines Ex-Clubs gegen den FC St. Pauli eine große Bildercollage und einen Blumenstrauß, den der langjährige französische Nationalspieler gleich an das Töchterchen an seiner Hand weiterreichte. "Merci für 10 Jahre, King!" stand auf dem Bild geschrieben.

Beifall auch von Hoeneß und Rummenigge

Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen, Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund dankten Coman kurz vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen auf dem Rasen. Von den Rängen gab es viel Beifall. Auf der Ehrentribüne klatschten auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge mit, als Coman noch einmal in der Allianz Arena ins Publikum winkte.

Der französische Flügelspieler hatte den FC Bayern bereits im August nach zehn Jahren im Verein für eine geschätzte Ablöse in Höhe von rund 25 Millionen Euro zum Cristiano-Ronaldo-Club Al-Nassr verlassen. Seitdem hatten die Münchner und Coman noch keinen Termin für eine gebührende Verabschiedung gefunden. 

Siegtor im Champions-League-Finale 2020

Coman bestritt 227 Pflichtspiele für den FC Bayern und erzielte 46 Tore. Neun Meistertitel, drei Pokalsiege, sechs Supercup-Erfolge, ein UEFA-Supercup-Sieg, der Titel bei der Club-WM und natürlich der Champions League-Triumph 2020 sind mit dem heute 29-Jährigen verbunden. Im Königsklassen-Finale von Lissabon köpfte Kingsley Coman das einzige Tor zum Sieg gegen Paris Saint-Germain und sicherte sich so seinen Platz in der Vereinsgeschichte. 

"Ich hatte hier viele Freunde, die wie eine Familie für mich geworden sind", sagte Coman schon zuvor. Die Fans und der FC Bayern würden "immer in meinem Herzen bleiben".

(dpa)

