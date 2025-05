FC Bologna gewinnt Pokal: 1:0 im Finale gegen AC Mailand

Die großen Namen spielen für die AC Mailand, den Pokal aber schnappen sich die Profis des FC Bologna. Ein Treffer kurz nach der Halbzeit reicht.

Rom.

Der FC Bologna hat durch einen unerwarteten Finalsieg gegen die AC Mailand den italienischen Fußball-Pokal gewonnen. Im Olympiastadion in Rom setzte sich Bologna 1:0 durch, den einzigen Treffer erzielte Dan Ndoye in der 53. Minute. Für die AC Mailand mit Profis wie Christian Pulisic, dem Ex-Frankfurter Ante Jovic oder Theo Hernandez auf dem Platz war die Niederlage ein weiterer Dämpfer in einer ohnehin enttäuschenden Saison.