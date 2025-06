FC Chelsea gewinnt erstes Spiel bei der Club-WM

Zweimal Champions-League-Sieger, ein besonders teures Team: Der FC Chelsea gehört zu den Favoriten der Club-WM. Der Start war schonmal erfolgreich.

Atlanta. Der zweimalige Champions-League-Gewinner FC Chelsea ist mit einem Sieg in die Fußball-Club-WM gestartet. Der Spitzenclub aus der englischen Premier League schlug den Los Angeles FC mit 2:0 (1:0). Die Tore für die Londoner schossen der Portugiese Pedro Neto (34. Minute) und der Argentinier Enzo Fernandez (79.).

In dem mit 22.137 Zuschauern nur schlecht besuchten Mercedes-Benz-Stadion von Atlanta trat der LAFC mit mehreren auch in Deutschland bekannten Gesichtern an. Trainer des US-Teams ist der langjährige Hannover-96-Profi Steven Cherundolo. Im offensiven Mittelfeld spielt der in Nürnberg geborene und zeitweise auch beim FC Bayern München ausgebildete US-Nationalspieler Timothy Tillman.

Los Angeles vergab in der zweiten Halbzeit sogar mehrere Chancen auf den Ausgleich. Die Einwechselung des langjährigen Chelsea-Stürmers Olivier Giroud sorgte für mehr Gefahr. Der 38 Jahre alte Franzose hatte mit den Londonern 2021 die Champions League gewonnen. (dpa)