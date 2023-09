FC Erzgebirge Aue: Marcel Bär hofft nach seinem Premierentor, dass der Knoten geplatzt ist

Marcel Bär hat ausgerechnet gegen den TSV 1860 München seinen ersten Treffer für den FC Erzgebirge Aue erzielt.

München. Es sind Geschichten, die eigentlich nur der Fußball schreiben kann: Marcel Bär, seit Sommer im Trikot des FC Erzgebirge Aue, erzielte seinen ersten Treffer nach dem Vereinswechsel ausgerechnet gegen seinen Ex-Club - in dem Stadion und vor den Zuschauern, wo er vor Monaten noch gestürmt hatte und bejubelt wurde, wenn er erfolgreich auf Torejagd ging.

"Es war klar, dass es so kommt. So ist der Fußball", sagte Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich nach dem 2:1-Auswärtssieg beim TSV 1860 München am Samstag: "Ich hatte es vor dem Spiel schon zu Kollegen gesagt: 'Heute liegt es irgendwie auf der Hand, dass es funktionieren wird - weil er eben in den Spielen zuvor gearbeitet hat wie ein Schwein.' Er war superfleißig, heute ist er belohnt worden."

In der 85. Minute setzte sich der eingewechselte Marvin Stefaniak auf der rechten Außenbahn durch, spielte auf den ebenfalls eingewechselten Steffen Meuer, welcher die Übersicht behielt und seinen Sturmpartner im Strafraum sah. Der Rest ist Geschichte: Marcel Bär schoss den Ball aus gut elf Metern eiskalt in die rechte Ecke des Tores, ließ seinem ehemaligen Teamkollegen Marco Hiller im Tor der Sechziger keine Abwehrchance. Ekstase bei seinen Mitspielern - alle rannten sie auf das Feld, um mit ihrem Angreifer zu feiern: "Ich freue mich mega. Die Mannschaft hat es mir gegönnt und ich habe es mir ein Stück weit erarbeitet", sagte Marcel Bär nach seinem Premierentreffer erleichtert.

Denn er wusste auch, dass er an diesem Nachmittag hätte noch mehr Treffer bejubeln können. "Ich hätte heute mehr Tore machen müssen", sagte der 31-Jährige. Das erste Mal hätte es bereits in der ersten Halbzeit, kurz vor dem Pause, so weit sein können: Linksverteidiger Kilian Jakob dribbelte zur Grundlinie und setzte Marcel Bär in Szene. Doch "Cello", wie er von den Kollegen genannt wird, schlug ein Luftloch. Eine hundertprozentige Torchance - kläglich vergeben. "Ich bin nicht mehr der Jüngste, habe schon ein bisschen Erfahrung, wie man mit solchen Situationen umgeht. Trotzdem habe ich in der Halbzeit schon etwas mit mir gehadert", sagte der Angreifer über seine vertane Möglichkeit. "Aber ich habe eine super Mannschaft, die mich stärkt, unterstützt und aufmuntert. Deswegen musste ich einfach weiterarbeiten, um es der Mannschaft zurückzuzahlen."

Das tat er - erst mit seinem Tor, dann mit seiner unfreiwilligen Vorarbeit zum Siegtreffer in der 88. Spielminute: "Ich habe den Ball nicht getroffen, wegen einer Kuhle oder so - wie in der ersten Halbzeit. Aber hier habe ich das Glück gehabt, dass der Ball zu Maxi springt. Und was er dann macht, das weiß ich auch nicht. Das ist schon ganz große Klasse, wie er den Ball da in den Knick schweißt." Maximilian Thiel erzielte ein Traumtor - volley in den Winkel. "Der Ball lag schön, da muss man einfach mal etwas riskieren", sagte der Siegtorschütze zu seinem sehenswerten Treffer. "Mich hat es aber auch für Cello extrem gefreut, der in der ersten Halbzeit schon die große Chance hatte. Und dass er dann gegen seinen Ex-Verein das Tor macht, war auch schon, als ich auf dem Platz war, ein megaschönes Gefühl", so Maximilian Thiel. Auch Martin Männel war frohen Mutes über den ersten Treffers seines Stürmers: "Cello (...) war heute einfach dran und hat das Ding mit aller Macht hereingeprügelt. Da freue ich mich ganz besonders für ihn."

Ist der Knoten bei Marcel Bär nun also geplatzt? "Ich hoffe. Heute war das erste Spiel, wo ich wirklich einige Chancen am Stück hatte. Es freut mich, dass uns das nun gelingt, diese Möglichkeiten zu erarbeiten. Nun muss ich noch härter an mir arbeiten, damit ich die Dinger dann auch - wie noch vor ziemlich genau einem Jahr - dauerhaft einschweiße", sagte der Ex-Löwe. Denn im Trikot der Münchner, da wurde er Torschützenkönig der Dritten Liga - und da möchte er wieder hin.