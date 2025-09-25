FCA-Kapitän Gouweleeuw verletzt - Wagner: "Tut sehr weh"

Augsburg kassiert gegen Mainz eine heftige Pleite - und verliert zu allem Überfluss vorerst auch seinen Abwehrchef und Kapitän. Trainer Wagner wird vor dem Kellerduell in Heidenheim deutlich.

Augsburg. Der FC Augsburg muss in den nächsten Spielen auf Kapitän und Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw verzichten. Der Niederländer erlitt beim 1:4 zuletzt gegen Mainz einen Innenbandriss im rechten Knie und wird laut Vereinsangaben "ein paar Wochen" fehlen.

"Tut sehr weh", sagte Trainer Sandro Wagner vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Heidenheim. "Er ist ein Leader auf und neben dem Platz, für mich ein wichtiger Ansprechpartner und nicht umsonst Kapitän." Der Ausfall des 34-Jährigen sei "bitter".

(dpa)