Ferrari-Star Hamilton überfährt Murmeltier: "Bin so traurig"

Lewis Hamilton kann sich nicht erklären, warum sein Ferrari auf einmal so langsam ist. Hinterher gibt es in Kanada die Erklärung. Schuld ist ein unbemerkter Unfall.

Montreal.

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat im Großen Preis von Kanada von ihm zunächst unbemerkt ein Murmeltier überfahren. Der dadurch entstandene Schaden am Unterboden seines Ferrari kostete den 40 Jahre alten Briten am Sonntag in Montreal offenbar ein besseres Ergebnis. "Ich liebe Tiere und bin so traurig darüber, das ist furchtbar. So etwas ist mir hier noch nie passiert", sagte Hamilton, der nach dem Zwischenfall als Sechster ins Ziel kam: "Als mir gesagt wurde, dass es sich um ein Murmeltier handelt, hat mich das umgehauen."