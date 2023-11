"Feuerwerk abfackeln": DFB-Spielerinnen sind zuversichtlich

Trotz des spielerisch eher mauen Vortrags auf Island lebt die Olympia-Hoffnung bei den deutschen Fußballerinnen. Entscheidend wird das nächste Spiel gegen Dänemark.

Reykjavík.

Eine spielerische Glanzleistung war das 2:0 (0:0) der deutschen Fußball-Nationalspielerinnen auf Island nicht. Trotzdem ist die Zuversicht bei der DFB-Elf vor dem entscheidenden Nations-League-Spiel gegen Dänemark größer geworden. "Zu Hause können wir da schon ein Feuerwerk abfackeln", sagte Flügelspielerin Klara Bühl bei sportstudio.de mit Blick auf das für die Olympia-Qualifikation so wichtige Duell am 1. Dezember in Rostock.