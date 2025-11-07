Feyenoord-Fans durchbrechen Zaun bei VfB-Sieg

In der Europa-League-Partie des VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam fallen spät die entscheidenden Tore. Die Polizei verhindert nach eigenen Angaben ein Aufeinandertreffen der Fans.

Stuttgart. Kurz vor dem Abpfiff des Europa-League-Spiels des VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam ist es im Gästebereich zu Zwischenfällen gekommen. Der Zaun sei an mehreren Stellen durchbrochen worden, teilte die Polizei Stuttgart mit. Polizei und Sicherheitsdienste seien im Einsatz gewesen, um ein Aufeinandertreffen der beiden Fanlager zu verhindern. Zudem hätten Anhänger des niederländischen Tabellenführers Fan-Utensilien des VfB abgebrannt.

Der Polizei Stuttgart zufolge sollen Feyenoord-Anhänger teils schon vor dem Spiel randaliert haben. So hätten sie in den bereitgestellten Bussen mehrere Scheiben zerstört und die Deckenverkleidung heruntergerissen. Bei einem Fanmarsch zum Stadion sei außerdem mehrfach Pyrotechnik gezündet worden. Feuerwerkskörper hätten dabei die Böschung eines Bahndamms in Brand gesetzt. Die Polizei dämmte das Feuer zunächst selbst mit einem Wasserwerfer ein, bevor es die Feuerwehr schließlich löschte. Insgesamt seien mehr als hundert Rotterdam-Fans kontrolliert und 16 Menschen festgenommen worden.

Der VfB hatte das wichtige Europa-League-Duell dank zweier später Tore von Bilal El Khannouss und Deniz Undav mit 2:0 (0:0) für sich entschieden. Die Polizei hatte die Begegnung mit Feyenoord zuvor als Hochsicherheitsspiel eingestuft und den Polizeieinsatz verstärkt. (dpa)