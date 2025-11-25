Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • FIFA-Chef Infantino freut sich auf libanesischen Pass

FIFA-Präsident Gianni Infantino freut sich nach eigenen Angaben auf die libanesische Staatsbürgerschaft. (Archivfoto)
FIFA-Präsident Gianni Infantino freut sich nach eigenen Angaben auf die libanesische Staatsbürgerschaft. (Archivfoto) Bild: Claudio Thoma/KEYSTONE/dpa
FIFA-Präsident Gianni Infantino freut sich nach eigenen Angaben auf die libanesische Staatsbürgerschaft. (Archivfoto)
FIFA-Präsident Gianni Infantino freut sich nach eigenen Angaben auf die libanesische Staatsbürgerschaft. (Archivfoto) Bild: Claudio Thoma/KEYSTONE/dpa
Fußball
FIFA-Chef Infantino freut sich auf libanesischen Pass
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gianni Infantino fühlt sich eigenen Angaben schon lange im Libanon zu Hause. Nun soll der FIFA-Präsident auch offiziell zum Staatsbürger des arabischen Landes werden.

Beirut.

Gianni Infantino freut sich auf die Staatsbürgerschaft des Libanon. Das sagte der 55 Jahre alte Präsident des Weltfußballverbands FIFA dem Sender LBCI bei einem Besuch in der libanesischen Hauptstadt Beirut.

Infantino, der als Sohn italienischer Einwanderer in der Schweiz geboren wurde, ist mit einer Libanesin verheiratet. Der Präsident des libanesischen Fußballverbands Haschem Haida hatte Infantino laut einer Mitteilung bereits zur Verleihung der Staatsbürgerschaft durch Staatspräsident Joseph Aoun gratuliert. 

Die Glückwünsche seien jedoch verfrüht, wandte Infantino ein. "Ich habe sie noch nicht, aber bald", sagte der FIFA-Chef und fügte hinzu: "Ich fühle mich sehr gut, ich fühle mich sehr stolz und glücklich." Gefühlt sei er schon lange Libanese, es sei gut, dies nun offiziell zu machen. Berichten zufolge hatte Aoun Infantino bei einem Treffen dazu aufgefordert, die notwendigen Schritte für eine Einbürgerung zu vollziehen.

Gefragt, wie die FIFA dem von Krieg und Krisen gebeutelten Land helfen könne, sagte Infantino, man prüfe den Bau eines modernen Fußballstadions für 20.000 oder 30.000 Zuschauer, in dem die Nationalmannschaft Länderspiele austragen könne. "Die Menschen im Libanon verdienen das", sagte der FIFA-Chef (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
3 min.
Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt.
67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.
Katrin Kablau
20.11.2025
2 min.
Italien muss in WM-Playoffs gegen Nordirland ran
Italien muss zwei Playoff-Spiele für ein WM-Ticket gewinnen.
Während Deutschland bereits für die WM buchen kann, muss Italien bangen. Das Team von Trainer Gennaro Gattuso erwischt für die Playoffs einen machbaren Auftakt - und ein kniffliges Final-Szenario.
23:01 Uhr
4 min.
BVB im Glück: Klarer Sieg und Guirassy-Tore fürs Gemüt
Serhou Guirassy traf doppelt gegen Villarreal
Serhou Guirassy trifft nach Flaute doppelt, Karim Adeyemi erneut – und der BVB profitiert von einer umstrittenen Roten Karte. Das klare 4:0 gegen Villarreal beruhigt die Gemüter in Dortmund.
Carsten Lappe, dpa
18.11.2025
3 min.
Trump droht US-Städten erneut mit Entzug von WM-Spielen
US-Präsident Donald Trump (M) droht mit Spielverlegungen, FIFA-Präsident Gianni Infantino gibt sich zurückhaltend.
US-Präsident Donald Trump nutzt die Fußball-WM für politischen Druck und droht Städten einmal mehr mit dem Entzug von Spielen. Zwei Städte nimmt er besonders ins Visier.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
22:48 Uhr
4 min.
Coup bei City - Leverkusen düpiert Guardiolas Rotationself
Leverkusens Alejeandro Grimaldo jubelt nach seinem Treffer zum 1:0.
Das erste Mal treffen Bayer Leverkusen und Manchester City aufeinander. Während Pep Guardiola Haaland und Co. zunächst schont, nutzt die Werkself ihre Chance eiskalt und zeigt dann echten Kampfgeist.
Jana Glose, dpa
Mehr Artikel