  FIFA: Fast zwei Millionen Tickets für Fußball-WM verkauft

FIFA-Präsident Gianni Infantino freut sich über die große Nachfrage für die Fußball-WM.
FIFA-Präsident Gianni Infantino freut sich über die große Nachfrage für die Fußball-WM. Bild: Claudio Thoma/KEYSTONE/dpa
FIFA-Präsident Gianni Infantino freut sich über die große Nachfrage für die Fußball-WM.
FIFA-Präsident Gianni Infantino freut sich über die große Nachfrage für die Fußball-WM. Bild: Claudio Thoma/KEYSTONE/dpa
Fußball
FIFA: Fast zwei Millionen Tickets für Fußball-WM verkauft
Fans aus 212 Ländern haben sich Tickets für das XXL-Turnier gesichert. Welche Nationen die Nase vorn haben – und wann Fans die nächste Chance auf Karten habe.

Zürich.

In den ersten beiden Verkaufsphasen haben Fußball-Fans fast zwei Millionen Tickets für die Weltmeisterschaft im Sommer 2026 ergattert. Das teilte der Weltverband FIFA mit. Demnach sicherten sich bislang Fans aus 212 Ländern Karten für das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Nach Angaben der FIFA war die Nachfrage in den drei Gastgeberländern am höchsten - gefolgt von England, Deutschland, Brasilien, Kolumbien, Spanien, Argentinien und Frankreich.

"Glückwunsch an alle, die sich bereits Tickets gesichert haben. Alle anderen haben ab Donnerstag, 11. Dezember, wenige Tage nach der Endrundenauslosung in Washington D. C. erneut die Möglichkeit", äußerte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Verbandsmitteilung. 

Wie läuft die nächste Verkaufsphase ab?

Die WM-Endrunde wird am 5. Dezember in Washington in den USA ausgelost. Sechs Tage später beginnt die nächste Verkaufsphase, in der Fans erstmals Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams der Gruppenphase bestellen können.

Bis zum 13. Januar 2026 können sich Fans für diese Phase anmelden. Der Zeitpunkt der Anmeldung für die Zufallsziehung hat keinen Einfluss auf die Erfolgsaussichten. Voraussetzung ist eine FIFA-ID.

Pro Haushalt können maximal vier Tickets pro Spiel und insgesamt höchstens 40 Tickets für die gesamte WM erworben werden. (dpa)

