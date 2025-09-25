Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  FIFA präsentiert WM-Maskottchen: Maple, Zayu und Clutch

Maple der Elch (l), Zayu der Jaguar (M) und Clutch der Weißkopfseeadler (l) sind die Maskottchen der Fußball-WM 2026.
Maple der Elch (l), Zayu der Jaguar (M) und Clutch der Weißkopfseeadler (l) sind die Maskottchen der Fußball-WM 2026. Bild: FIFA/dpa
Maple der Elch (l), Zayu der Jaguar (M) und Clutch der Weißkopfseeadler (l) sind die Maskottchen der Fußball-WM 2026.
Maple der Elch (l), Zayu der Jaguar (M) und Clutch der Weißkopfseeadler (l) sind die Maskottchen der Fußball-WM 2026. Bild: FIFA/dpa
Fußball
FIFA präsentiert WM-Maskottchen: Maple, Zayu und Clutch
Ein Maskottchen darf bei einer WM nicht fehlen. Im kommenden Jahr sind es gleich drei. Ein Elch, ein Jaguar und ein Weißkopfseeadler werden das Turnier mit 48 Mannschaften begleiten.

Zürich.

Die Fußball-WM 2026 wird von drei offiziellen Maskottchen begleitet. Maple der Elch, Zayu der Jaguar und Clutch der Weißkopfseeadler sollen die drei Gastgeber Kanada, Mexiko und die USA symbolisieren, wie der Weltverband FIFA bekanntgab.

"Die drei Maskottchen sind für die unglaubliche, fröhliche Atmosphäre bei diesem bahnbrechenden Turnier entscheidend. Sie erobern Herzen und sorgen in Nordamerika und rund um die Welt für eine großartige Stimmung. Ich sehe bereits, wie sie auf Kinder-T-Shirts prangen, Fußballstars abklatschen und – als weitere Premiere für dieses Turnier – in Videospielen erscheinen, die von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt gespielt werden", wurde FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Mitteilung zitiert.

Die WM findet im kommenden Jahr mit 48 Mannschaften vom 11. Juni bis 19. Juli statt. (dpa)

Mehr Artikel