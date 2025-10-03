Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • FIFA stellt neuen Ball für die WM vor

Florian Wirtz mit dem offiziellen WM-Spielball "Trionda".
Florian Wirtz mit dem offiziellen WM-Spielball "Trionda". Bild: ---/Adidas/dpa
Nick Woltemade hofft auf eine starke WM mit dem neuen Spielball.
Nick Woltemade hofft auf eine starke WM mit dem neuen Spielball. Bild: ---/Adidas/dpa
Florian Wirtz mit dem offiziellen WM-Spielball "Trionda".
Florian Wirtz mit dem offiziellen WM-Spielball "Trionda". Bild: ---/Adidas/dpa
Nick Woltemade hofft auf eine starke WM mit dem neuen Spielball.
Nick Woltemade hofft auf eine starke WM mit dem neuen Spielball. Bild: ---/Adidas/dpa
FIFA stellt neuen Ball für die WM vor
Er ist da: Der Ball für die erste WM-Endrunde in drei Ländern. Das macht sich auch beim Design und beim Namen bemerkbar.

Zürich.

Der neue WM-Ball heißt Trionda. Das Spielgerät für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr ist in den Farben rot, grün und blau gestaltet. Der Ball soll an die USA, Mexiko und Kanada erinnern: Zum ersten Mal wird eine Endrunde in drei Ländern ausgespielt. Deswegen auch der Name Trionda, der auf Spanisch so viel bedeutet wie drei Wellen. 

"Ich kann es kaum erwarten, bis dieser schöne Ball im Netz zappelt", sagte Weltverbands-Präsident Gianni Infantino zur Präsentation des neuen Balls. 

Ball mit Bewegungssensor 

Technisch besteche der Ball durch mehrere wichtige Leistungsinnovationen, hieß es von der FIFA. Eine Konstruktion mit extratiefen Nähten sorge für eine Oberfläche, die den Luftwiderstand gleichmäßig verteile und eine optimale Flugstabilität garantiere. "Aufgeprägte Symbole, die nur aus der Nähe sichtbar sind, sorgen zudem für besseren Halt bei Schüssen oder Dribblings bei nassen oder feuchten Verhältnissen."

Der Ball verfüge zudem einen 500-Hz-Bewegungssensor, der jede Ballbewegung genau aufzeichnet. Die Technologie sende in Echtzeit präzise Daten an die Video-Schiedsrichterassistenten und unterstütze die Unparteiischen.

Die WM startet am 11. Juni 2026, das Finale steigt am 19. Juli. Erstmals nehmen 48 Mannschaften an der Endrunde teil. Deutschland hat die Qualifikation noch nicht geschafft. (dpa)

