Final-Drama für Inter-Profi Bisseck - Aus für Nationalteam

Yann Bisseck muss nach der Finalschlappe mit Inter mindestens eine weitere Titelchance streichen. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert einen Profi nach, der unter ihm erstmals im Kader steht.

München. Der Anblick des aus der Final-Arena humpelnden Yann Aurel Bisseck ließ schon erahnen, was kommen würde. Der schmerzhafte Endspiel-Abend in der Champions League kostet den deutschen Fußball-Nationalspieler mehr als den Königsklassen-Titel. Der 24-Jährige fällt laut DFB-Angaben wegen muskulärer Probleme an der rechten Oberschenkelrückseite auch für das Final-Turnier der Nationalmannschaft in der Nations League aus - und möglicherweise auch für die in zwei Wochen beginnende Club-WM mit Inter.

Beim 0:5-Debakel von Inter in der Münchner Arena war Bisseck in der 54. Minute für den ehemaligen Bayern-Profi Benjamin Pavard eingewechselt worden und musste rund acht Minuten später verletzungsbedingt wieder raus. Es war das größte Spiel seiner Karriere - und ein besonders bitteres.

Tränen auf der Bank

Bisseck hielt sich den Oberschenkel und wischte sich nach seiner Auswechslung mit dem gelben Inter-Trikot die Tränen aus den Augen. Auf der Bank saß der Defensivspieler mit bandagiertem rechten Oberschenkel wie benommen. Mit zwei Inter-Tragetaschen in der Hand wollte der Innenverteidiger in der Nacht nur weg in den Mannschaftsbus - auf Interviews hatte er in diesem niederschmetternden Moment keine Lust.

Thilo Kehrer ist im Nationalteam zurück. Bild: Laurent Cipriani/AP Thilo Kehrer ist im Nationalteam zurück. Bild: Laurent Cipriani/AP

Nachnominierter Kehrer erstmals unter Nagelsmann dabei

Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte für Bisseck Thilo Kehrer nach. Der Verteidiger des Champions-League-Teilnehmers AS Monaco wird am Montag im Teamquartier erwartet. Kehrer ist erstmals unter Nagelsmann dabei, stand zuletzt vor zwei Jahren im Aufgebot.

Am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) steht gegen Portugal - erneut in München - das Halbfinale für die Nationalmannschaft auf dem Programm. Im anderen Halbfinalspiel treffen Spanien und Frankreich aufeinander. Das Endspiel findet am kommenden Sonntag im München statt. (dpa)