Flick mit 3:3 gegen Inter zufrieden: "Darf uns Mut geben"

Trainer Hansi Flick sieht nach dem torreichen Remis des FC Barcelona im Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen Inter Mailand mehr Positives als Negatives. Eine Sache beeindruckt ihn besonders.

Barcelona. Trainer Hansi Flick vom FC Barcelona wertet das 3:3 im spektakulären Halbfinal-Hinspiel zu Hause gegen Inter Mailand nicht als Rückschlag im Kampf um den Champions-League-Sieg. "Das Spiel muss uns, darf uns Mut geben. Die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben - so wollen wir auch in Mailand auftreten", sagte der frühere Bundestrainer mit Blick auf das Rückspiel am kommenden Dienstag im San Siro.

Die Erinnerung an das spanische Pokal-Halbfinale gegen Atlético Madrid soll dabei ein Mutmacher sein. "Wir haben hier 4:4 gespielt und dort 1:0 gewonnen. Das ist bei uns auch möglich", sagte Flick.

Defensive bereitet Flick Sorgen

Dass sein Team gegen Inter nach einem 0:2- und einem 2:3-Rückstand zweimal ausgleichen konnte, beeindruckte den 60-Jährigen. Seine Spieler um Torschütze Lamine Yamal würden immer "das Spiel dominieren" wollen, meinte Flick, "auch gegen so eine starke Defensive. Das war heute schon beeindruckend."

Allerdings zeigte sich Barça beim frühen Gegentor des Ex-Gladbachers Marcus Thuram nach nur 32 Sekunden schläfrig und bei Standards anfällig. "Es ist im Moment schwierig, es in Worte zu fassen, weil es natürlich klar ist: Wenn du drei Tore fängst, ist es nicht so schön", sagte Flick: "Aber letztendlich haben wir ein zweites Spiel in Mailand und da wollen wir vieles besser machen - gerade was die Defensive betrifft." (dpa)